Nafta hind vajus OPEC+ plaanide kartuses

West Texas Intermediate’i (WTI) toornafta hind langes 2,6%.
Foto: AP/Scanpix
West Texas Intermediate’i (WTI) toornafta hind langes 2,6%, jätkates eelnevat langustrendi pärast oodatust nõrgemaid USA majandusandmeid, mis vähendasid pikaajalisi tarbimisootusi. Kuigi WTI hind langes, siis Brenti toornafta liikus hoopis vastassuunas ja kallines 0,57%.
Norra börsil noteeritud nafta- ja gaasifirma Equinor investeerib Taani suurimasse energiaärisse miljard dollarit, kuna Ühendriikide presidendi Donald Trumpi valitsus andis korralduse peatada ettevõtte meretuulepargi projekt.
22. septembril toimub Tallinnas Defence Innovation Day, mis toob kokku kaitse-, tehnoloogia– ja investeerimisvaldkonna liidrid NATO riikidest ja kaugemaltki. Üht paneeli modereerib Jaanika Merilo, kellel on lai kogemuste pagas Eesti ja Ukraina digireformides. Tema jaoks on see enam kui lihtsalt arutelu– see on võimalus tuua Ukraina lahinguvälja kogemused otse Euroopa julgeoleku tulevikku kujundavatesse vestlustesse.