Maag Foodi juht: nii jätkates Eesti seakasvatus kaob. “See on fakt, mitte ähvardus”
Praegune seakatkupuhang sunnib küsima, kas Eestil on üldse vaja oma toidutootmist, kui see riigile korda ei lähe, kirjutab Maag Foodi juhatuse esimees, Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu liige Silver Kaur.
Sigade Aafrika katku puhang on seadnud küsimärgi alla Eesti seakasvatuse jätkusuutlikkuse. Maag Food – Eesti suurim toiduainetööstus ja ettevõte, mille tütarettevõtte Maag Agro alla kuulus enne taudi 95 000 siga – on täna olukorras, kus hävitatud või hävitamisel on ligikaudu 30 000 looma ning karantiini ja piirangute all ligi 53 000.
