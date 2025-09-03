Ragnar Sassi Kiievi kontorit tabas raketirünnak

Droonide areng kujundab Ukraina sõja käiku ning muutub ka tsiviiljulgeolekus aina kriitilisemaks ohuks. Seetõttu on iduinvestor ja Ukraina toetaja Ragnar Sass mures ka Eesti julgeoleku pärast, sest peame panema end valmis massiivseks droonirünnakuks.