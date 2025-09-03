Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,22%295,19
  • OMX Riga0,02%921,78
  • OMX Tallinn−0,24%2 006,69
  • OMX Vilnius−0,15%1 224,36
  • S&P 500−0,69%6 415,54
  • DOW 30−0,55%45 295,81
  • Nasdaq −0,82%21 279,63
  • FTSE 1000,44%9 157,21
  • Nikkei 225−0,88%41 938,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,1
  • OMX Baltic−0,22%295,19
  • OMX Riga0,02%921,78
  • OMX Tallinn−0,24%2 006,69
  • OMX Vilnius−0,15%1 224,36
  • S&P 500−0,69%6 415,54
  • DOW 30−0,55%45 295,81
  • Nasdaq −0,82%21 279,63
  • FTSE 1000,44%9 157,21
  • Nikkei 225−0,88%41 938,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,1
  • 03.09.25, 11:18

Paavo Nõgene jääb Tallinki suvega rahule. "Kaunis hästi läks"

Tallinki juht Paavo Nõgene jääb ettevõtte suviste veomahtudega rahule ja vaatab lootusrikkalt tulevikku.
Tallinki juht Paavo Nõgene ütles, et juuli-august läksid hästi.
  • Tallinki juht Paavo Nõgene ütles, et juuli-august läksid hästi.
  • Foto: Liis Treimann
"Tänases majandusolukorras läks juuli ja august tegelikult kaunis hästi. Me peame ikkagi arvestama, millistes tingimustes me töötame. Tarbija kindlustunne on ajalooliselt madalaimal tasemel. Nii Eestis kui ka Soomes. Soomes on viimase 20 aasta kõige suurem tööpuudus," nentis Nõgene.
Muuhulgas märkis tippjuht, et üleminek Rootsi ja Eesti vahelisel liinil ühe laeva kasutamisele on end hästi ära tasunud.
Intervjuus räägiti ka sellest, kuidas Põhjamaade majandused edaspidi arenevad ning millised on Tallinki tuleviku väljavaated.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Intervjueeris Ken Rohelaan.
Paavo Nõgene jääb Tallinki suvega rahule. "Kaunis hästi läks"
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Tallink müüs Eesti–Rootsi liinil sõitnud kaubalaeva. Fotol ettevõtte juht Paavo Nõgene.
  • 06.08.25, 13:25
Tallink müüs Eesti ja Rootsi vahet sõitnud kaubalaeva
SEB pettuste ennetuse vanemspetsialist Kätlin Kukk
  • ST
  • 02.09.25, 12:01
Finantskuritegude kasvutrendi paljastav Euroopa raport: „Jäämäe tipp on see, mida me näeme“

Hetkel kuum

Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Suur lugu
  • 02.09.25, 06:00
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
Investor Toomas
  • 01.09.25, 15:51
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
Wise’i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.
Börsiuudised
  • 02.09.25, 12:42
Wise'i suured plaanid Londonis: firma tahab saada päris pangaks
Valmiermuižas aluse asutaja ja enamusosanik Aigars Ruņģis.
Uudised
  • 02.09.25, 13:54
A. Le Coqi omanik ostab Läti suurima väikeõlletootja
Välisaktsiate edetabelis troonib Taani ravimitootja Novo Nordisk.
Börsiuudised
  • 02.09.25, 17:52
Eesti investorite augustikuu tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Ekaterina ja Jevgenia igatsesid maitsvat kohvi ja hommikusööke, seepärast tegidki nad Narva esimese hommikusöögikohviku.
Uudised
  • 02.09.25, 18:30
Kaks jäärapäist sõbrannat kolisid väikelinna ja asutasid hommikusöögikohviku
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.
Börsiuudised
  • 01.09.25, 18:00
Euribor ähvardab taas tõusta. Kas fikseerida või mitte?
Jaanika Merilo astub üles 22.septembril Tallinnas toimuval Defence Innovation Dayl.
  • ST
Sisuturundus
  • 02.09.25, 13:13
Jaanika Merilo: Edu mõõdetakse rindel teisiti kui läänes
Tallinki juht Paavo Nõgene ütles, et juuli-august läksid hästi.
Paavo Nõgene jääb Tallinki suvega rahule. "Kaunis hästi läks"
Eesti kaitseminister Hanno Pevkur selle aasta aprillis Ämari lennubaasis HIMARSeid vastu võtmas.
Riigikontroll leidis kaitseministeeriumist ekslikke ettemakseid ja muid korratusi
Veho ASi juht Keijo Kaasik.
Sõidukite edasimüüja automaksu kaotamisest: avalik debatt on turuosaliste suhtes vastutustundetu
Tallinki juht Paavo Nõgene ütles, et juuli-august läksid hästi.
Paavo Nõgene jääb Tallinki suvega rahule. "Kaunis hästi läks"
Maksufestival kulmineerub jandiga “Poliitiline lüpsilehm”
Maksufestival kulmineerub jandiga “Poliitiline lüpsilehm”
Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Eesti-Soome liinil kasvas reisijate arv augustis pea 16%.
Tallinki veomaht jätkas augustis langust, reisijaid oli rohkem
Välisaktsiate edetabelis troonib Taani ravimitootja Novo Nordisk.
Eesti investorite augustikuu tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Tugeval kasvuperioodil aitas Novo Nordisk kogu Taani majandust.
Danske Bank: Novo Nordiski tagasilöögid jahutavad kogu riigi majandust
Jaanika Merilo astub üles 22.septembril Tallinnas toimuval Defence Innovation Dayl.
  • ST
Jaanika Merilo: Edu mõõdetakse rindel teisiti kui läänes
Nvidia aktsia väärtus langes peaaegu 3%
Tariifivaidlus lõi kiibiaktsiad kõikuma
Bloombergi andmetel langesid peaaegu kõik 400 S&P 500 indeksis olevat aktsiat.
S&P 500 koges enam kui kuu aja halvimat päeva
Wise’i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.
Wise'i suured plaanid Londonis: firma tahab saada päris pangaks
Pakkumist iseloomustas konkreetne ja selge struktuur – emissioon oli seotud ühe kindla arendusprojektiga ning tagatud esimese järjekoha hüpoteegiga.
Kinnisvaraarendaja võlakirjaemissioon märgiti ennetähtaegselt täis
Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.
Euribor ähvardab taas tõusta. Kas fikseerida või mitte?
Statistikamet avaldas eelmisel nädalal vigased palgaandmed, kui teatas, et keskmine palk hüppas 13,8%. Parandatud teatest selgub, et kasv oli rohkem kui kaks korda väiksem.
Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Parroti interjöör.
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill.
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid

Podcastid

Lenno Uusküla majanduse hetkeseisust: madalseis jätkub
Hommikuprogramm
Lenno Uusküla majanduse hetkeseisust: madalseis jätkub
00:00
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
Investor Toomase tund
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
00:00
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
Töö ja palk
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
E-kaubanduse areng ja tulevik
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe
Hommikuprogramm
Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
Tööstusuudised eetris
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
(09.09.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 07.10.2025, 28.10.2025) Finantsteadmiste kool juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Finantsteadmiste kool juhtidele
40 akadeemilist tundi
11.09.2025 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Exceli baaskoolitus
IT Koolitus
Exceli baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Börsikauplemisega alustamine
Äripäeva Akadeemia
Börsikauplemisega alustamine
8 akadeemilist tundi
16.09.-17.09.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Suur lugu
  • 02.09.25, 06:00
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
2
Investor Toomas
  • 01.09.25, 15:51
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
3
Uudised
  • 02.09.25, 13:54
A. Le Coqi omanik ostab Läti suurima väikeõlletootja
4
Uudised
  • 02.09.25, 10:00
Rakvere ajaloolise supelhoone asemele kavandatakse korterelamut
5
Uudised
  • 01.09.25, 15:38
Indrek Neivelt: meil on liiga hea elu, majandus kasvama ei hakka
6
Börsiuudised
  • 02.09.25, 12:42
Wise'i suured plaanid Londonis: firma tahab saada päris pangaks

Viimased uudised

Saated
  • 03.09.25, 11:18
Paavo Nõgene jääb Tallinki suvega rahule. "Kaunis hästi läks"
Börsiuudised
  • 03.09.25, 10:55
Globaalseid võlakirju raputab müügilaine
Arvamused
  • 03.09.25, 10:46
Seeneidulased: märgalade taastamine oleks Eesti majandusele suur võimalus
Börsiuudised
  • 03.09.25, 10:24
Tallinki veomaht jätkas augustis langust, reisijaid oli rohkem
Uudised
  • 03.09.25, 10:10
Riigikontroll leidis kaitseministeeriumist ekslikke ettemakseid ja muid korratusi
Börsiuudised
  • 03.09.25, 09:56
USA aastakümnete suurim konkurentsilahing lõppes Google’i jaoks leebelt
Saated
  • 03.09.25, 09:24
Lenno Uusküla majanduse hetkeseisust: madalseis jätkub
Saated
  • 03.09.25, 08:46
Sõidukite edasimüüja automaksu kaotamisest: avalik debatt on turuosaliste suhtes vastutustundetu
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025