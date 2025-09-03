Tagasi 03.09.25, 11:18 Paavo Nõgene jääb Tallinki suvega rahule. "Kaunis hästi läks" Tallinki juht Paavo Nõgene jääb ettevõtte suviste veomahtudega rahule ja vaatab lootusrikkalt tulevikku.

Tallinki juht Paavo Nõgene ütles, et juuli-august läksid hästi.

Foto: Liis Treimann

"Tänases majandusolukorras läks juuli ja august tegelikult kaunis hästi. Me peame ikkagi arvestama, millistes tingimustes me töötame. Tarbija kindlustunne on ajalooliselt madalaimal tasemel. Nii Eestis kui ka Soomes. Soomes on viimase 20 aasta kõige suurem tööpuudus," nentis Nõgene.

Muuhulgas märkis tippjuht, et üleminek Rootsi ja Eesti vahelisel liinil ühe laeva kasutamisele on end hästi ära tasunud.

Intervjuus räägiti ka sellest, kuidas Põhjamaade majandused edaspidi arenevad ning millised on Tallinki tuleviku väljavaated.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Intervjueeris Ken Rohelaan.