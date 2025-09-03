Tagasi 03.09.25, 17:36 Halvemad ajad Eesti majanduses on seljataga Ettevõtjate investeerimisaktiivsus on kasvanud ning tööpakkumised hoogustunud, mistõttu võib arvata, et kehvemad ajad Eesti majanduses on jäänud seljataha, ütlesid Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann ja töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas saates “Äripäeva TOP”.

Töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas (vasakul) ja Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann rääkisid saates “Äripäeva TOP”, et kehvemad ajad Eesti majanduses on jäänud seljataha.

Foto: Andres Laanem

Kurtmanni sõnul oli juba aasta tagasi märgata, et ettevõtjad on muutumas aktiivsemaks ning eriti positiivne on see, et huvi suurenemine laenuvõtmise vastu on toimunud sektorite üleselt ja ka erinevates piirkondades.

Tiivas lisas, et ka tööturu statistika viitab olukorra paranemisele. "Olen püüdnud kohtuda erinevates Eesti piirkondades tegutsevate ettevõtjatega ja nende kohtumise järeldus on see, et ettevõtjad on optimistlikud ja kavandavad tegevuse laiendamist," märkis töötukassa juht.

Vestlust juhtis Aivar Hundimägi.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kuula saadet “Äripäeva TOP” siit: