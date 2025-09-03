Sünnipäevahommik raadios: kiikame portfellidesse ja kraadime majanduse tervist

Neljapäeval piilume Äripäeva raadio hommikuprogrammis investorite portfellidesse, räägime kohvi hinnast, majanduse tervisest ja ka juhtimisest. Äripäeva raadiol on sünnipäev, mis tähendab, et lisaks olulistele uudistele kõlab eetris ka veidi meelelahutust raadiotiimilt.
- Hommikuprogrammi üks külalistest on Coop Panga juhi kohalt hiljuti lahkunud Margus Rink.
- Foto: Andras Kralla
Kell 07.40 tuleb stuudiosse Äripäev
a peadirektor Igor Rõtov, kes räägib oma viimastest investeeringutest ja investeerimisstrateegiatest. Küsime temalt ka võimaliku optimismi kohta ettevõtjate seas.
Pärast kella 08.00 tuleb stuudiosse Coop Panga endine juht Margus Rink, kes annab oma hinnangu riigi maksupoliitilistele otsustele ja ka ettevõtete majanduslikule kindlustundele. Lisaks küsime temalt ka isiklike investeeringute ning edasiste plaanide kohta.
Kella 08.30 ajal räägime Coffee People OÜ
omaniku ja tegevjuhi Annar Alas
ega, kes selgitab nii seda, miks kohvi hind on maailaturul nii jõuliselt tõusnud kui ka iseloomustab eestlaste eelistusi kohvi valikul.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Äripäeva raadio sünnipäeva hommikuprogrammi veavad Äripäeva raadiotiimi ajakirjanikud Mai Kroonmäe
, Lauri Leet ja Ireene Kilusk.
Saatepäev jätkub järgnevate saadetega:
11.00–12.00 “Fookuses: tark tööstus”.
Saates on külas ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) klienditeeninduse osakonna juht Eero Liivandi ja rakendusuuringute programmi juht Mart Toots
, kellega räägime tööstustele pakutavatest toetustest ja ettevõtete investeerimisvalmidusest. Nii Toots kui ka Liivandi kinnitavad saates, et ettevõtete huvi kaasata toetusi ja investeerida näitab tõusutrendi, samas paistavad enim silma just suurettevõtted.
Saadet juhib Harro Puusild
.
12.00–13.00 “Sisuturundussari: juhtides tulevikku”. Tallinna Sadam
a eesmärk on olla Läänemere uuendusmeelseim sadam, sest innovatsioon ja keskkonnasõbralikkus loovad konkurentsieelise. Sadama juht Valdo Kalm selgitab saates, kuidas kestlike lahenduste pakkumine loob uusi ärivõimalusi ja konkurentsieeliseid ning milliste sammudega sadam oma jalajälge vähendab ja mis sel teekonnal hetkel keerulised kohad on.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
13.00–14.00 “Ruutmeetrite taga”. Räägime uusarendustest, aga mitte üldiselt turuolukorrast, vaid uurime, millised need tegurid, mis muudavad kinnisvaraprojekti edukaks. Küsime, millised on need uute korterite ja majade omadused ja elemendid, mida ostjad Eestis hindavad ning millised detailid on need, millest eriti ei hoolita.
Saates on külas Pärnu kinnisvaraarendaja Miston Capital
i arendusjuht Kuldar Kirikal
ja Merko Kodud
kinnisvara arendusjuht Artur Keerov
.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Saadet juhib Lauri Leet.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
“Nvidia puhul ma ostupoolel ei ole”