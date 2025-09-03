Sünnipäevahommik raadios: kiikame portfellidesse ja kraadime majanduse tervist

Äripäeva raadio sünnipäeva hommikuprogrammi veavad Äripäeva raadiotiimi ajakirjanikud Mai Kroonmäe , Lauri Leet ja Ireene Kilusk.

Saatepäev jätkub järgnevate saadetega:

11.00–12.00 “Fookuses: tark tööstus”. Saates on külas ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) klienditeeninduse osakonna juht Eero Liivandi ja rakendusuuringute programmi juht Saates on külas ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) klienditeeninduse osakonna juht Eero Liivandi ja rakendusuuringute programmi juht Mart Toots , kellega räägime tööstustele pakutavatest toetustest ja ettevõtete investeerimisvalmidusest. Nii Toots kui ka Liivandi kinnitavad saates, et ettevõtete huvi kaasata toetusi ja investeerida näitab tõusutrendi, samas paistavad enim silma just suurettevõtted.

12.00–13.00 “Sisuturundussari: juhtides tulevikku”. Tallinna Sadam a eesmärk on olla Läänemere uuendusmeelseim sadam, sest innovatsioon ja keskkonnasõbralikkus loovad konkurentsieelise. Sadama juht Valdo Kalm selgitab saates, kuidas kestlike lahenduste pakkumine loob uusi ärivõimalusi ja konkurentsieeliseid ning milliste sammudega sadam oma jalajälge vähendab ja mis sel teekonnal hetkel keerulised kohad on.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 “Ruutmeetrite taga”. Räägime uusarendustest, aga mitte üldiselt turuolukorrast, vaid uurime, millised need tegurid, mis muudavad kinnisvaraprojekti edukaks. Küsime, millised on need uute korterite ja majade omadused ja elemendid, mida ostjad Eestis hindavad ning millised detailid on need, millest eriti ei hoolita.