Elkond Liebmann: “Raha on s...ks?” No ei ole

Ettevõtjate kindlustundele ei mõju laastavalt niivõrd turvatunne, kuivõrd ebastabiilne majanduspoliitiline keskkond, kus maksud ja regulatsioonid muutuvad üleöö, ütles Ragn-Sellsi juht Kai Realo Äripäeva raadio saates “Äripäeva arvamusliider”.
Valitsus teatas teisipäeval, et kuna riigieelarve laekumine on olnud oodatust parem ja värske prognoos optimistlik, võivad nad loobuda tuleva aasta tulumaksutõusust. Selline maksupoliitika paneb aga majandusanalüütikud kukalt kratsima.
Eesti energiasüsteem seisab teelahkmel, kus ühelt poolt on surve vähendada kasvuhoonegaaside emissioone ning teisalt tagada varustuskindlus ja konkurentsivõime rahvusvahelisel turul. Taastuvenergia areng on vältimatu samm, kuid seda saadab küsimus: kas meie sõltuvus välismaistest tehnoloogiatest ei suurene veelgi? Paneelid, inverterid ja akud vajavad materjale ning tootmisvõimsusi, mida Euroopas napib. Samas pakub taastuvenergia mitmeid strateegilisi eeliseid.