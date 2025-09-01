Combat Ready instruktor: lahinguväli õpetab alandlikkust

Müügijuht ja Combat ready instruktor Priit Lilleväli leiab, et lahinguväljal kogetu õpetab enim alandlikkust.
- Müügijuht ja Combat Ready instruktor Priit Lilleväli.
- Foto: Stanislav Moškov/Õhtuleht Kirjastus/Scanpix
"Lahinguväljal on muutused ülimalt kiired, sest plahvatused toimuvad murdosa sekundi jooksul. Lahinguväli õpetab seda, et mina ei tea kõigest kõike. See keskkond sunnib sind olema alandlik," rääkis Lilleväli.
