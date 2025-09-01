Tagasi 01.09.25, 15:55 TalTechi rektor: välistudengid aitaksid leevendada spetsialistide nappust TalTechi rektor Tiit Land rääkis, et mitmes ametis, mida tehnikaülikoolis õpetatakse, on Eestis suur defitsiit, mida ei suudeta ainult Eesti tudengite järelkasvuga katta. Välistudengid, eriti magistriõppes, võiksid jääda siia tööturule seda puudust leevendama.

Tänavu teiseks ametiajaks TalTechi rektoriks valitud Tiit Land

Foto: Liis Treimann

Land märkis, et välistudengite osakaal on viimastel aastatel langenud – nii koroonapandeemia kui ka Ukraina sõja tagajärjel. Kui varem oli välistudengite hulk ligi 16%, siis nüüd on see alla 9%, märkis ta. Rektor leiab, et see võiks taas tõusta vähemalt 15–20 protsendini, eriti magistriõppes, et katta tööturu vajadust spetsialistide järele.

Land nentis, et kolmandatest riikidest pärit tudengitel on keeruline Eestisse õppima tulla ja hiljem siia tööle jääda. Tema hinnangul võiks riik rohkem usaldada ülikoole, sest need teevad juba korraliku valiku ja testivad tudengeid. Ta märkis, et välistudengid on enamasti motiveeritumad ja ka nende väljalangevus on madalam.

Landi sõnul võiks koostöös riigiga olla soodsamad meetmed, et välistudengid saaksid siia tööle jääda.

Intervjuus tuli juttu ka sellest, et Eesti suunab teadus- ja innovatsiooniarendusse mitu korda vähem raha kui Põhjamaad ning kui oluline on tihe koostöö ettevõtjate ja teadlaste vahel.

Küsis Hando Sinisalu.