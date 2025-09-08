Tagasi ST 08.09.25, 11:00 Kaitseinnovatsioonis kohtuvad ettevõtted lahinguväljaga Eesti kaitseinnovatsioon areneb kiiresti – idufirmad, investorid ja kaitsevägi otsivad koos lahendusi, mis töötavad nii tsiviilis kui ka lahinguväljal.

Startup inkubaatori juht Anne-Liisa Elbrecht ja loodava tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatuse ülem major Ivo Peets.

Foto: Lauri Toomsalu

Eesti on kujunemas kaitseinnovatsiooni testplatvormiks, kus tsiviilvaldkondades tegutsevad idufirmad saavad oma lahendusi kaitseväega katsetada. Värskes Äripäeva raadio sisuturundussaates tulebki juttu kaitseinnovatsioonist ja tsiviilsektori idufirmade võimalustest kaitsetööstuses.

Räägime, miks on praegu parim aeg ettevõtetel kaitsetööstusesse siseneda, kuidas NATO DIANA kiirendi aitab iduettevõtetel oma ideid kaitsevaldkonnas testida, millist rolli mängib Defence Innovation Day ning ka sellest, et Eesti Kaitsevägi on valmis katsetama uusi lahendusi ja tegijaid.

Külas on Startup inkubaatori juht Anne-Liisa Elbrecht ja loodava tulevikuvõime ja innovatsiooni väejuhatuse ülem major Ivo Peets. Saadet juhib Lauri Toomsalu.

