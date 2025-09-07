Hiina ostab jätkuvalt kulda kokku

Hiina keskpank suurendas augustis kümnendat kuud järjest kullavarusid.
- Kulla hind on viimase nädala jooksul püstitanud mitu rekordit, jõudes väga lähedale 3600 dollari piirile untsi kohta.
- Foto: Reuters/Scanpix
Pühapäeval avaldatud andmete järgi suurendas Hiina keskpank eelmisel kuul oma kullavaru ligikaudu 60 000 untsi võrra, 74,02 miljoni untsini, vahendab Bloomberg. Hiina alustas oma kullavarude suurendamist mullu novembris, olleks nüüd hankinud juurde 1,22 miljonit untsi kulda.
