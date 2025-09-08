Tagasi 08.09.25, 10:44 Lauri Läänemets: maksulangetustest rääkivad erakonnad valetavad nahaalselt Majanduse tugevdamiseks ning riigieelarve parandamiseks tuleb maksukoorem nihutada keskmiselt perelt rikkama 10% kanda, kirjutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Lauri Läänemets.

SDE esimees Lauri Läänemets.

Foto: Liis Treimann

Eesti majanduse üks põhiküsimusi on, kuidas taastada sisetarbimine, rahastada samal ajal miljardi jagu kasvavaid riigikaitsekulusid ning mitte läbi lõigata majanduse pikaajalist kasvu. Sotsiaaldemokraadid alandaks keskmise pere maksukoormat ja suurendaks makse ülirikastele ja 10% kõige rikkamatest sotsiaalsete ja majanduslike põhjuste tõttu.

Me ei taha, et toimetulekuraskused lõhuksid riigikaitse rahastamise konsensuse ja lõhestaksid meid sisemiselt. Ebaõiglus hävitab usaldust kõige karmimalt, kuid väike riik on kindel vaid seni kuni oleme ühtsed. Seepärast ei tohi alahinnata inimeste toimetulekuraskustest tingitud rahulolematust, mis üpris kiiresti võib riigi poliitiliselt uppi keerata.