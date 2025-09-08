Lauri Läänemets: maksulangetustest rääkivad erakonnad valetavad nahaalselt

Eesti majanduse üks põhiküsimusi on, kuidas taastada sisetarbimine, rahastada samal ajal miljardi jagu kasvavaid riigikaitsekulusid ning mitte läbi lõigata majanduse pikaajalist kasvu. Sotsiaaldemokraadid alandaks keskmise pere maksukoormat ja suurendaks makse ülirikastele ja 10% kõige rikkamatest sotsiaalsete ja majanduslike põhjuste tõttu.
Me ei taha, et toimetulekuraskused lõhuksid riigikaitse rahastamise konsensuse ja lõhestaksid meid sisemiselt. Ebaõiglus hävitab usaldust kõige karmimalt, kuid väike riik on kindel vaid seni kuni oleme ühtsed. Seepärast ei tohi alahinnata inimeste toimetulekuraskustest tingitud rahulolematust, mis üpris kiiresti võib riigi poliitiliselt uppi keerata.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Kaubandus-tööstuskoja ärihooaja avamisel ütles koja juhatuse esimees Toomas Luman, et Eesti maksupoliitikas tuleks hoida maksukoormus võimalikult väike ning uuest aastast jõustuma planeeritud tulumaksu tõus tuleks ära jätta.
Kuidas kasvada spetsialistist juhiks ettevõttes, kus ringmajandus ja kestliku tuleviku põhimõtted on saanud tööelu loomulikuks osaks? Lindströmi juhid Kadri Jaaska ja Heli Tappo jagavad oma inspireerivat lugu – teekonda, mille käigus sai algsest spetsialistist meeskonna juht.