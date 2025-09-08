Eestis sanktsioonidega suletud sadamaärid tegutsevad Kesk-Euroopas vabalt edasi
Eesti sanktsioonipoliitika on Sillamäe sadama turundusjuhi Andrei Birovi sõnul karmim kui Euroopa Liidul tervikuna, nii et näiteks Saksamaal ja Hollandis tegutsevad rahulikult edasi firmade terminalid, mis Eestis mitu aastat tagasi kinni pandi.
Sillamäe sadamas seisavad sanktsioonide tõttu jõude kaks Venemaa korporatsioonide ehitatud terminali.
Foto: Andras Kralla
Birov märkis Delovõje Vedomosti Narvas toimunud ärikonverentsil, et Venemaa ettevõtete Acron ja EuroChem terminalid on Sillamäel seisnud jõude üle kolme aasta. Tema hinnangul on Eesti riigil selle aja jooksul nendelt kahelt ettevõttelt jäänud saamata umbes sada miljonit eurot. Lisaks maksis sadam tavapäraselt koormatud olekus aastas umbes 25 miljonit eurot makse, kuid nüüd on selle tegevus vähenenud umbes kahe kolmandiku võrra.
"Meil on plaan B, C, D ja E. Head aega!" – nii vastas 2022. aasta kevadel Sillamäe sadama üks omanik Tiit Vähi küsimusele ettevõtte tuleviku kohta. Sellest ajast alates on sadamas tõepoolest lauale pandud mitu kriisist välja tulemise varianti. Mõni neist on juba põrunud, mõni tundub ulmeline, mõni lootustandev. Ja nende kõrval on õhus variant sadam maha müüa.
Sillamäe ja Muuga sadama terminalidesse, mis seisati pärast sanktsioonide kehtestamist nende Venemaa omanikele, on jäänud tonnide kaupa mürkaineid, sealhulgas vedelat ammoniaaki. Tehniline järelevalve rahustab – terminalide omanikud saavad nende ohutuse kindlustada, sest riik vabastab osaliselt nende kontod, et ohtlike ainete ladustamise eest maksta.
Venemaale seatud sanktsioonide alusel on Eestis külmutatud juba ligi 21 miljonit eurot, millest lõviosa annavad siin vilkalt äri ajanud Andrei Melnitšenko ja Vjatšeslav Kantoriga seotud ettevõtete tehingud.
