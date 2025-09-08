Swedbank pääses USAs ühest uurimisest, trahvihirm jääb

Swedbank kannab vastutust selle eest, et Ukraina sõda võimalikuks sai, ütleb Rootsi ajakirjanik Axel Gordh Humlesjö. Ta avaldas hiljuti raamatu sellest, kuidas Vene eriteenistus FSB jälgis Põhjamaa suurimas pangas toimuvat. FSB nuhkis ka ajakirjaniku enda järele.