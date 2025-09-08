Swedbank pääses USAs ühest uurimisest, trahvihirm jääb
Rootsi suuruselt teine pank Swedbank teatas, et USA väärtpaberijärelevalve SEC lõpetas panga suhtes läbiviidud uurimise sanktsioonideta, mis tähendab ühe kolmest Ameerikas käivitatud rahapesukahtlusega seotud menetluse lõppu.
Swedbank kannab vastutust selle eest, et Ukraina sõda võimalikuks sai, ütleb Rootsi ajakirjanik Axel Gordh Humlesjö. Ta avaldas hiljuti raamatu sellest, kuidas Vene eriteenistus FSB jälgis Põhjamaa suurimas pangas toimuvat. FSB nuhkis ka ajakirjaniku enda järele.
