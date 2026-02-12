Tagasi ST 12.02.26, 09:26 YAYAKI House – väike saladus Tallinna kesklinnas Tallinna kesklinnas, Zenith ärimaja teisel korrusel on paik, kuhu juhuslikult ei satu. Sind ei oota seal tuled ja viled, puudub vastuvõtulaud või silt “showroom”. Ometigi on sinna jõudes tunne, nagu oleksid saabunud väga oodatud külalisena kellegi väga maitsekasse koju. See no YAYAKI House– ruum, mis ei püüagi end reeta enne, kui oled sinna sisse astunud.

Sobivat nime otsiti kohale pikalt. Yayaki on kreekakeelne hellitusvorm sõnast “yaya” ehk vanaema ning sümboliseerib kodusoojust ja külalislahkust. Pildil YAYAKI House’i eestvedaja Adeline Vaher-Vahter.

YAYAKI House ei ole klassikaline ürituspaik või tavapärane sisustussalong. Tegu on kontseptsiooniga, millesarnast teist Eestis pole ning mis pole sündinud äriplaanist ning numbritest Excelis, vaid elust endast.

“Paljudele meist meeldib oma kodus inimesi võõrustada, katta laud, teha süüa ja lihtsalt koos olla. Aga kodu seab paratamatult piirid – ühel hetkel ei mahu sinna kõik inimesed ära,” selgitab YAYAKI House’i eestvedaja Adeline Vaher-Vahter. Just seesama piir pani mõtte liikuma – mis oleks, kui oleks ruum, kus neid poleks? Koht, kus kõik mahuksid ühe pika laua taha õhtut veetma, kus suur ja avar köök poleks taust, vaid seal toimuv ägeda õhtu osa, ja kus keegi ei tunne, et ta peaks kuskile kiirustama.

YAYAKI House’i sisekujundus on inspireeritud vahemereäärsest villast, mille keskmes on pikk söögilaud ning servades lounge-alad, kus külalised saavad pärast õhtusööki suhelda väiksemates ja privaatsemates gruppides:

Mitte järjekordne rendipind, vaid selge visiooni ja iseloomuga ruum

Suurest soovist ja selgest visioonist hakkas YAYAKI House tasapisi kuju võtma. Valmis sai mitte järjekordne rendipind, vaid ruum, millel on selge ja tugev iseloom. Vaher-Vahteri sõnul oli eesmärgiks luua paik, mis kohaneks inimeste ja seal toimuva sündmusega, mitte vastupidi. Täpselt selline see saigi.

“Stiilne ja intiimne ruum mahutab istuma 32 külalist, kuid oleme võõrustanud ka kuni 60 inimest. Vastuvõtuformaadis sündmusel mahutab ruum mugavalt kuni 100 külalist,” selgitab Adeline.

Strateegiapäevad, firmapeod, pulmad ja privaatsed õhtusöögid

Täna elab YAYAKI House mitut elu korraga. Siin toimuvad ettevõtete strateegiapäevad, sünnipäevad, ärikohtumised, tootetutvustused. Sõpruskonnad on leidnud linna südames koha, kus teha ise või nautida privaatkoka poolt valmistatud maitsvaid õhtusööke. YAYAKIs peetakse juubeleid, beebishowereid, fotosessioone, tehakse loomingulisi kohtumisi ning toimunud on isegi üks suur ja kaunis pulmapidu. “Mulle meeldib see hetk, kui inimesed unustavad siin olles kella. Meeldib see, kui keegi ei vaata enam telefoni ega küsi, mis kell me lõpetame,” ütleb Adeline.

Sündmuspaik, mis paneb sisustusfänni meeled tööle ning toob taskukohase luksuse koju kätte

Sündmuste kõrval toimib YAYAKI House samaaegselt sisustussalongina, ehkki see sõna pole koha kirjeldamiseks vist kõige õigem. Lühidalt võib öelda, et kõike, mida silm ruumis näeb ja nautida saab, on võimalik hankida ka enda koju. Toolid ja diivanid, millel istutakse, valgustid, kunst seinal või laudadel – need pole lihtsalt taustaks ja kuskilt hangitud, vaid kõike võimalik enda koju või kontorisse osta. “YAYAKI pole klassikaline salong, kus asjad seisavad rivis ja keegi neid puudutada ei julge või on kaunid asjad üksnes laual lebavast paberkataloogist nähtavad. Siin on need päriselt kohal ja käegakatsutavad,” ütleb Adeline.

YAYAKI House’i sisustuse keskne mõte on affordable luxury. See ei tähenda järeleandmisi, vaid väga teadlikke valikuid. Mööblimaailmas, nagu moemaailmaski, moodustab suure osa hinnast brändi tuntus ja turundus, mitte tingimata toote kvaliteet. “Paljud tootjad, kellega me töötame, teevad allhanget väga tuntud nimedele,” selgitab Adeline. “Disain, materjal ja kvaliteet on samal tasemel, aga hinnad hoopis muud.”

Just see tekitab YAYAKI House’i külastajates sageli kõige rohkem emotsioone. “Inimesed eeldavad, et kõik see siin maksab varanduse, kuid kui hindadest rääkima hakata, siis vaadatakse uuesti ringi ja öeldakse: oot, päriselt ka? Kuidas see võimalik on?” ütleb Adeline ja kinnitab samas, et on.

Stiilne interjöör otse sinu ümber, mitte klantspaberil ajakirjas või veebis

YAYAKI sisustuslahendused jõuavadki inimesteni sageli seal toimunud üritusel viibimise järel. Keegi tuleb õhtusöögile, istub mõnusale ja mugavale toolile, näeb huvitavat valgustit, mõnda disainelementi või vaipa ning alles hiljem tekib küsimus, et kuidas selle ilu ka neda koju või kontorisse saaks. YAYAKI House ise sisekujundusteenust ei paku, kuid kui inimesel on konkreetsem soov ja visioon, viiakse ta soovi korral kokku professionaalse disaineriga. “Meie kasutada on ka sisearhitektidele loodud digitaalne platvorm thesheet , kus on tuhandeid tooteid ja mis teeb projektide loomise kiireks ja paindlikuks,” räägib Vaher-Vahter.

YAYAKI House’is pole kliente, vaid on külalised

YAYAKI House enda juurde saabuvaid inimesi klientideks ei nimeta, vaid uksest astuvad sisse külalised. “Ja kes siia kord tulnud on, need tulevad veel. YAYAKIga kaasneb teatud lumm – meie ruumid ei reeda end kohe ja siin asuvat tunnet soovitakse ikka ja jälle uuesti tunda,” muigab Adeline, kes kuuleb üsna tihti lauset: “siit ei taha üldse ära minna.”

Tulevikus näeb Adeline YAYAKI House’i kui kogukonda, mis ühendab inimesi, kellele on oluline esteetika, hea toit, kultuur ja kvaliteetne, ent mõistlik tarbimine. “Meie eesmärgiks pole olla koht kõigile, kuid neile, kellele me sobime, soovime olla päriselt oluliselt.”

YAYAKI House ei ava end eemaltvaadates palju. Ta on olemas. Ta asub Zenith Ärimajas ning ootab külalisi.