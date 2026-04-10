Tagasi ST Tuleme kokku – liigume koos. Maru kutsub Järvejooksudele Kas järgmine hea kohtumine peab toimuma koosolekuruumis? Tule parem rajale – saame kokku kaunis Eesti looduses ja liigume omas tempos, joostes, sörkides või kõndides. Kohtume koosolekuruumi asemel Maru Järvejooksude järveringil. Pane kuupäevad kalendrisse ja võta ühendust oma Maru esindajaga – jagame sooduskoode ning aitame registreerimisega.

Maru kontsern – Maru Ehitus, Maru Metall ja Maru Betoonitööd – on Järvejooksude sarja toetanud järjepidevalt viis aastat, tänavu oleme nimisponsoriks juba kuuendat hooaega. Peame oluliseks tasakaalu töö ja liikumise vahel ning usume, et parimad kohtumised ei sünni alati koosolekuruumis, vaid ka metsaradadel ja järveäärsetel ringidel.

Järvejooksud on Eesti vanim tervisespordi sari, mis tähistab tänavu oma 25. hooaega. Sarja tugevus peitub lihtsuses: loodus, liikumine ja hea seltskond. Oodatud on nii kogenud jooksjad kui ka need, kes eelistavad rahulikumat tempot – distantsi võib läbida ka kepikõndi tehes või jalutades. Ka peredele on mõeldud: noortele toimuvad miilijooksud ning lastele tasuta lastejooksud.

2026. aasta hooaeg koosneb neljast etapist: 18. aprill – Paunküla veehoidla (10,5 km) / metsamiil (1,6 km) 30. mai – Harku järv (6,5 km) / rannamiil (1,6 km) 11. juuli – Pühajärv (10,7 km) / pargimiil (1,6 km) 29. august – Ülemiste järv (13,7 km) / metsajooks (3 km)

Jooksud toimuvad nelja kuu jooksul ning annavad hea rütmi, et hoida end kevadest suve lõpuni liikumises. Mitmete osalejate jaoks on sari ka ettevalmistuseks sügisesteks pikemateks distantsideks, kuid sama hästi sobib see lihtsalt aktiivseks ajaveetmiseks.