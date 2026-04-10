Tuleme kokku – liigume koos. Maru kutsub Järvejooksudele
Kas järgmine hea kohtumine peab toimuma koosolekuruumis? Tule parem rajale – saame kokku kaunis Eesti looduses ja liigume omas tempos, joostes, sörkides või kõndides. Kohtume koosolekuruumi asemel Maru Järvejooksude järveringil. Pane kuupäevad kalendrisse ja võta ühendust oma Maru esindajaga – jagame sooduskoode ning aitame registreerimisega.
Järvejooksud toimuvad nelja kuu jooksul ning annavad hea rütmi, et hoida end kevadest suve lõpuni liikumises. Järvejooksudel osalejatel on võimalus liikuda värskes õhus, avastada Eesti järvede ümbrust ja veeta aega heas seltskonnas.
Foto: Paul Poderat
Maru kontsern – Maru Ehitus, Maru Metall ja Maru Betoonitööd – on Järvejooksude sarja toetanud järjepidevalt viis aastat, tänavu oleme nimisponsoriks juba kuuendat hooaega. Peame oluliseks tasakaalu töö ja liikumise vahel ning usume, et parimad kohtumised ei sünni alati koosolekuruumis, vaid ka metsaradadel ja järveäärsetel ringidel.
Järvejooksud on Eesti vanim tervisespordi sari, mis tähistab tänavu oma 25. hooaega. Sarja tugevus peitub lihtsuses: loodus, liikumine ja hea seltskond. Oodatud on nii kogenud jooksjad kui ka need, kes eelistavad rahulikumat tempot – distantsi võib läbida ka kepikõndi tehes või jalutades. Ka peredele on mõeldud: noortele toimuvad miilijooksud ning lastele tasuta lastejooksud.
2026. aasta hooaeg koosneb neljast etapist:
18. aprill – Paunküla veehoidla (10,5 km) / metsamiil (1,6 km)
30. mai – Harku järv (6,5 km) / rannamiil (1,6 km)
11. juuli – Pühajärv (10,7 km) / pargimiil (1,6 km)
29. august – Ülemiste järv (13,7 km) / metsajooks (3 km)
Jooksud toimuvad nelja kuu jooksul ning annavad hea rütmi, et hoida end kevadest suve lõpuni liikumises. Mitmete osalejate jaoks on sari ka ettevalmistuseks sügisesteks pikemateks distantsideks, kuid sama hästi sobib see lihtsalt aktiivseks ajaveetmiseks.
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Järvejooksudele on oodatud nii kogenud jooksjad kui ka need, kes eelistavad rahulikumat tempot
Foto: Maru Betoonitööd
Foto: Maru Betoonitööd
Foto: Maru Betoonitööd
Foto: Maru Betoonitööd
Maru Järvejooksude sarja kuulub neli järvejooksu: Paunküla veehoidla ja Harku järve jooksud kevadel ning Pühajärve ja Ülemiste järve jooksud suvel. „Läbi terve jooksuhooaja toimuvad jooksud motiveerivad kevadel ja suvel jooksusõpru regulaarselt harjutama ning nii end vormis hoidma,“ selgitas sarja korraldava MTÜ Stamina spordiklubi juht Urmo Raiend. Ülemiste järvele saab vahetult järve kallastel kulgeval järverajal tiiru peale teha vaid sel ühel päeval aastas, sest muul ajal on ala külastajatele suletud.
Maru Järvejooksude sarjast leiab ka lühemad distantsid, mis on suunatud eelkõige noorjooksjatele. Traditsiooniliselt avavad jooksupäeva kõigil järvejooksude etappidel kuni 12-aastastele jooksusõpradele mõeldud lastejooksud
Järvejooksud on Eesti vanim tervisespordi sari, mis tähistab tänavu oma 25. hooaega
Foto: Paul Poderat
Foto: Paul Poderat
Foto: Maru Betoonitööd
Foto: Maru Betoonitööd
Maru Järvejooksud on aastate jooksul toonud rajale nii tippsportlasi kui ka tuhandeid harrastajaid. Samas ei ole siin esikohal tulemus, vaid kogemus – võimalus liikuda värskes õhus, avastada Eesti järvede ümbrust ja veeta aega heas seltskonnas.
Sooduskoodid registreerimiseks:
Maru26Sari – kogu sari 85 €
Maru26Jooks – üksik etapp 20–25 €
Kliendid ja koostööpartnerid saavad registreeruda ka erikoodidega, millega osalustasu katab Maru – küsi täpsemalt oma kontaktisikult.