Tagasi ST Võidujooks hangetes neelab raha juba enne ehituse algust: mitu firmat teevad töö ära, kuid lepingu saab üks Ehitussektoris ei kulu raha ainult objektidel, vaid ammu enne seda pakkumiste tegemiste ajal.

Rand & Tuulbergi partnerlussuhete- ja müügijuht Kristjan Mardna ütleb Äripäeva raadio sisuturundussaates, et suur osa raiskamisest sünnib juba hanke faasis, kus mitu ettevõtet teeb nädalaid sama tööd, kuigi lepingu saab lõpuks vaid üks. Lahendus algab tema sõnul varasemast koostööst tellija, projekteerija ja ehitaja vahel.

Saates tuleb juttu ehitussektori kitsaskohtadest: miks raisatakse hangetes inimtööaega ja raha, kuidas hoida projekte ajakavas ning eelarves ja miks sünnib parem lõpptulemus siis, kui ehitaja kaasatakse mängu juba projekteerimise alguses.

Juttu tuleb ka riskijuhtimisest, tellija tüüpvigadest ja sellest, millist praktilist väärtust annab kliendile tugev ehituspartner.

Saadet juhib Lauri Toomsalu.