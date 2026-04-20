Selgus Euroopa aasta fintechi juht

Tehnoloogilised lahendused on jätkuvalt ettevõtte arengu üks peamisi vedureid. Ettevõte investeerib oma IT-platvormidesse ning rakendab kaasaegseid analüütikavahendeid, mis kiirendavad laenude väljastamist ja parandavad riskihindamise täpsust. Just see lähenemine aitas kaasa Aventus Groupi tunnustamisele Euroopa kõige innovaatilisema krediidipakkujana.

Andrejus Trofimovas rõhutab, et ettevõtte prioriteediks on jätkusuutlik areng ja pikaajalise väärtuse loomine. Tema sõnul on paljudes piirkondades juurdepääs traditsioonilistele pangateenustele endiselt piiratud ning digitaalsed finantslahendused aitavad kaasata miljoneid inimesi majandusse.