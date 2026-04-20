Selgus Euroopa aasta fintechi juht

Rahvusvaheline investorajakiri International Investor Magazine valis Euroopa aasta fintechi juhi. Auhinna “FinTech CEO of the Year–Europe 2026” pälvis Andrejus Trofimovas, Aventus Group asutaja ja tegevjuht, kusjuures tema juhitav ettevõte sai pärjatud tiitliga “Most Innovative Credit Provider – Europe 2026”.
Euroopa aasta fintech i juhi tiitli pälvinud Andrejus Trofimovas.
Foto: Aventus Group
Andrejus Trofimovas on mänginud keskset rolli ettevõtte arengus alates selle loomisest, kujundades rahvusvahelise laienemise strateegiat. Tema töökogemus hõlmab mitmeid valdkondi, sealhulgas finantstehnoloogiat ja kinnisvara.
Juhi sõnul keskendub ettevõte eelkõige sellele, et laiendada ligipääsu laenuteenustele kaasaegsete tehnoloogiate abil. Ta rõhutas, et rahvusvaheline tunnustus peegeldab lisaks tema isiklikule panusele ka kogu meeskonna ühiseid saavutusi.
Viimastel aastatel on Aventus Group märkimisväärselt kasvatanud oma tegevusmahtu. Ainuüksi 2025. aastal väljastas ettevõte erinevatel turgudel laene enam kui 1,3 miljardi euro ulatuses. Stabiilne kasv põhineb rangetel riskijuhtimise põhimõtetel ning andmepõhisel otsustusprotsessil. Üle kümne aasta kasumlikku tegutsemist on aidanud tugevdada grupi positsiooni ühe geograafiliselt kõige mitmekesisema online-laenamise pakkujana.
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Tehnoloogilised lahendused on jätkuvalt ettevõtte arengu üks peamisi vedureid. Ettevõte investeerib oma IT-platvormidesse ning rakendab kaasaegseid analüütikavahendeid, mis kiirendavad laenude väljastamist ja parandavad riskihindamise täpsust. Just see lähenemine aitas kaasa Aventus Groupi tunnustamisele Euroopa kõige innovaatilisema krediidipakkujana.
Andrejus Trofimovas rõhutab, et ettevõtte prioriteediks on jätkusuutlik areng ja pikaajalise väärtuse loomine. Tema sõnul on paljudes piirkondades juurdepääs traditsioonilistele pangateenustele endiselt piiratud ning digitaalsed finantslahendused aitavad kaasata miljoneid inimesi majandusse.
Ettevõttest
Aventus Group asutati 2009. aastal Balti riikides ning on aastate jooksul kasvanud rahvusvaheliseks finantsteenuste grupiks. Täna tegutseb ettevõte Euroopas, Aasias, Aafrikas ja Ameerikas, pakkudes digitaalseid laenulahendusi enam kui 20 riigis ning laiendades jätkuvalt oma globaalset haaret.