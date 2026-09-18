Margus Linnamäe maksis Vormsi saare jagu metsamaa eest 65 miljonit eurot

Eelmisel aastal pakkusid turuosalised, et Rootsi omanikult Vormsi saare jagu metsamaad ostnud suurärimees Margus Linnamäe osalusega ettevõtte tehing võis olla 65-70 miljonit eurot, siis majandusaruanne näitabki sellist suurusjärku.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas kujunes Margus Linnamäe suure metsatehingu tegelik lõpphind ja miks jättis majandusaruanne esialgu odavama ostu mulje;
- kuidas teenisid Metsavennaskonna väikeosanikud tehingust märkimisväärse kasumi ning milliseid küsimusi tekitas nende kiire taandumine.
(2 punkti)