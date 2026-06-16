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Miks on just praegu parim aeg Cayenne'i ostmiseks?

Porsche Cayenne on üks väheseid autosid, mis suudab ühendada näiliselt vastandlikud omadused. See on ühtaegu sport-, luksus-, pereauto ja maastur. Auto, millega sõita töökohtumisele, viia lapsed trenni või võtta ette pikk reis läbi Euroopa.
Porsche Cayenne pakub sportauto täpsust ja juhitavust ning lisab sellele ruumikuse ja praktilisuse, mida igapäevaelus vajatakse.
  • Porsche Cayenne pakub sportauto täpsust ja juhitavust ning lisab sellele ruumikuse ja praktilisuse, mida igapäevaelus vajatakse.
  • Foto: Porsche Eesti, Auto 100 AS
Pole juhus, et Cayenne on olnud juba aastakümneid üks Porsche edukamaid mudeleid. Ta on loonud täiesti oma kategooria - sportauto hingega linnamaasturi. Täna on aga põhjust Cayenne'ile otsa vaadata veelgi tähelepanelikumalt.

Auto omamiskogemus kujuneb detailidest

Premium-auto valimisel tasub vaadata kaugemale esimestest muljetest ja tehnilistest näitajatest. Tegelik omamiskogemus kujuneb sellest, kui muretult ja sujuvalt auto igapäevaelus kasutajat teenib.
Oluliseks muutuvad küsimused nagu:
  • Kui kaua kehtib garantii?
  • Millised on hooldusvajadused ja -kulud?
  • Kas talveks tuleb soetada eraldi rataste komplekt?
  • Kui suur on kütusekulu?
  • Kui hästi säilitab auto oma väärtust?
Just need tegurid mõjutavad kõige enam seda, kui prognoositav, mugav ja muretu on elu autoga aastate jooksul.

Kui kõik oluline on juba olemas

Just praegu on suvepakkumisega saadaval kümme spetsiaalselt valitud Porsche Cayenne'i, mille hinnas sisaldub tavapärasest oluliselt rohkem. Iga auto juurde kuulub:
  • 5 aastat garantiid (2 aastat uue auto garantiid + 3 aastat Porsche Approved garantiid)
  • 3-aastane regulaarhoolduse pakett
  • 20-tolline talverataste komplekt
See tähendab, et suur osa tulevastest kuludest on juba ette planeeritud. Tavapäraselt lisanduvad kõik need auto ostuhinnale eraldi, kuid eripakkumise puhul on need juba hinnas. Kokku moodustab lisanduv väärtus vähemalt 13 500 eurot.
  • Foto: Porsche Eesti, Auto 100 AS

Miks Cayenne?

Porsche mudelivalikus on Cayenne alati olnud eriline. See pakub sportauto täpsust ja juhitavust ning lisab sellele ruumikuse ja praktilisuse, mida igapäevaelus vajatakse.
Cayenne'i tugevused:
  • sportauto DNA;
  • pereauto praktilisus;
  • kindlus igal aastaajal;
  • võimekus ka väljaspool asfaltteed;
  • tugev järelturu väärtus.

Ainult kümme autot

Kõige olulisem selle suvepakkumise juures on aga piiratus. Eripakett kehtib ainult kümnele valitud Porsche Cayenne'ile. Kui need autod on müüdud, lõpeb ka võimalus saada garantii, hoolduspakett ja talverattad samadel tingimustel.
Mõnikord ei tähenda hea ost üksnes soodsamat hinda. See tähendab õiget hetke. Porsche Cayenne'i puhul võib see hetk olla just praegu.

Miks üha enam juhte valib just Cayenne E-Hybridi?

Veel mõned aastad tagasi tähendas hübriidauto sageli kompromissi. Täna on Cayenne E-Hybrid midagi hoopis muud. See ühendab Porsche sportauto omadused igapäevase kasutusmugavuse ja üllatavalt madalate ülalpidamiskuludega.
Ühe Eesti Cayenne E-Hybridi omaniku kogemus räägib enda eest: ligi 5500 läbitud kilomeetrist on enam kui 2400 sõidetud täielikult elektri jõul. Keskmine kütusekulu on seejuures püsinud umbes 7,5 liitri juures 100 kilomeetri kohta.
  • Foto: Porsche Eesti, Auto 100 AS

Numbrid räägivad vaid osa loost

Cayenne E-Hybridi võlu peitub selles, kui märkamatult kogu süsteem töötab. Elektri- ja bensiinimootori koostöö on sujuv, auto on vaikne, kiire ja alati valmis reageerima. Kodune laadimine muutub kiiresti loomulikuks osaks igapäevaelust ning paljude omanike sõnul ei tähenda see isegi märkimisväärset elektrikulu kasvu.
Veelgi olulisem on aga see, et Cayenne on sobilik sõiduvahend pea igaks sõiduks. Vaja sõita linnas? Elektriline sõiduulatus katab suure osa igapäevastest sõitudest.
Vaja läbida sadu kilomeetreid maanteel? Võimas bensiinimootor on alati olemas.
Vaja vedada haagist, sõita maakoju või liikuda keerulisemates teeoludes? Cayenne saab sellega ka hakkama. Just see mitmekülgsus on põhjus, miks paljud omanikud ei vaata Cayenne'i enam ainult sportauto või linnamaasturina. See on auto, mis suudab täita peaaegu kõik rollid korraga.
Tutvu Porsche Cayenne suvepakkumisega ja leia enda oma.
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