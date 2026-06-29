Uus platvorm aitab ühendada inimesi üle kogu transpordisektori

Harjumuspärane auto ja haagise kombinatsioon, mis liigub Eestist teise Euroopa otsa, ei pruugi alati olla kõige mõistlikum ega jätkusuutlikum lahendus. Uue portaali abil on võimalik laiendada transpordivõimalusi ning kasutada senisest rohkem laeva- ja raudteetransporti. See tähendab, et pikemaid vahemaid saavad läbida haagised ilma veokita, liikudes laevade või rongidega ning vähendades seeläbi nii maanteekoormust kui ka transpordiga kaasnevat keskkonnamõju.

Üks platvorm, neli keskkonda

Platvorm koosneb neljast põhiosast. Esimene neist võimaldab avaldada ühekordseid tööotsi, leida vabu veokeid või pakkuda konkreetseid kaubavedusid lühiajaliseks koostööks. See võib olla lahendus ettevõttele, kes vajab vedu mõneks päevaks või soovib kiiresti leida partneri konkreetse marsruudi teenindamiseks. Teine suund keskendub pikaajalistele koostöösuhetele logistikaettevõtete ja vedajate vahel. Ettevõtted saavad otsida uusi partnereid, avaldada koostöösoove ning leida vedajaid kindlate kaubagruppide või veosuundade teenindamiseks.

Kolmandaks on platvormil eraldi keskkond autojuhtidele ja tööandjatele. Kui seni on tööpakkumiste leidmine olnud sageli seotud tuttavate soovituste või riigisiseste tööportaalidega, siis Freightstock annab võimaluse näha töövõimalusi märksa laiemalt ning luua kontakte ka rahvusvahelisel tasandil. Neljas osa on mõeldud veoautode, haagiste ja muu transporditehnika rentimiseks või rendile pakkumiseks. Nii saavad ettevõtted olemasolevat tehnikat efektiivsemalt kasutada ning leida vajaduse korral kiiresti täiendavaid ressursse.

Sokk nendib, et transpordisektoris on viimastel aastatel toimunud märkimisväärsed muutused ning paraku on kulusurve, majanduskeskkonna ebakindlus ja muutuvad veomahud sundinud paljusid vedajaid tegevust lõpetama või oma ärimudeleid ümber vaatama. „Eriti keeruline on olukord väiksematel vedajatel, kellel ei pruugi olla piisavalt aega ega ressursse uute klientide ja koostööpartnerite leidmiseks. Paljudel neist on pikaajaline kogemus ning nad pakuvad väga kvaliteetset teenust. Just selliseid vedajaid otsivadki paljud logistikaettevõtted. Meie soov on aidata need võimalused nähtavaks teha ning tuua õiged inimesed ja ettevõtted omavahel kokku.”

FreightStocki sihtturg on esialgu Baltikum ja Põhjamaad, lähiajal on plaan laieneda Saksamaale, Poolasse, Itaaliasse ning järk-järgult kogu Euroopa turule. Portaal avati 1. juunil 2026 ning registreerimise esimesel kuul saavad kõik kasutajad keskkonda tasuta proovida. Ettevõtetele on teenus edaspidi kuutasupõhine, autojuhtide kontod on alati tasuta.

“Transpordisektor vajab lisaks tehnoloogilistele lahendustele ka paremat infovahetust ning nähtavust, sest turg muutub kiiresti. Vedajad, logistikaettevõtted ja autojuhid peavad suutma näha uusi võimalusi ning kohaneda muutustega,” toob Sokk veel välja. “Suurem osa vedajatest on pika staažiga autojuhid, kes on jäänud oma vana niši juurde, mis ei pruugi muutlikus maailmas enam jätkusuutlikult töötada. Tahaksime viia võimalused lihtsamini nendeni. Mida lihtsam on vajalik info ja õiged kontaktid ühest kohast kätte saada, seda tõhusamalt saab kogu sektor toimida.“