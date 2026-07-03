Kuidas pääseda ligi maailma juhtivatele erakapitalifondidele?
Raadiosaates selgitab INVL Family Office'i investeerimisstrateeg Rait Kondor, mis on erakapitaliinvesteeringud, millist rolli võiksid need täita investori portfellis ja mille poolest erinevad need börsiaktsiatest.
INVL Family Office'i Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor.
Foto: Simo Sepp
Juttu tuleb ka Adams Street Partnersi uuest järelturufondist Global Secondary Fund 8, mis võimaldab investeerida juba tegutsevate erakapitalifondide portfellidesse.
Muuhulgas arutatakse, miks peetakse järelturuinvesteeringuid atraktiivseks, millistesse sektoritesse fond investeerib, kellele selline investeerimisvõimalus sobib ning milliste riskide ja eripäradega tuleb arvestada.