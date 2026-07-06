Päikesepaneelidega väiketootja peab õppima uues turuolukorras targemalt tegutsema

Lihtsalt öeldes: kui päike paistab, toodab kodune päikesepark sageli kõige rohkem just siis, kui pererahvast pole kodus ja tarbimist on vähe. Kui maja ise kogu elektrit ära ei kasuta, liigub ülejääk võrku. Kui hind on samal ajal väga madal või negatiivne, võib väiketootja müümise asemel hoopis kahju saada.
Kärsna sõnul pole probleem ainult börsihinnas. Arvestada tuleb ka võrgutasudega. “Isegi kui elektri hind on üks sent positiivne, aga müümise hetkel lisandub sinna ka võrgutasu, siis kokkuvõttes maksad ikka peale,“ märgib ta. Seetõttu võib mõistlik müük lõppeda juba enne seda, kui hind ametlikult miinusesse langeb.
Paneelid toodavad, kui turg elektrit ei vaja - mida teha?
Eestis on Kärsna sõnul üle 22 000 päikesepargi, millest enamik on väikesed tootmised. See tähendab, et aina rohkem inimesi seisab küsimuse ees: mida teha, kui paneelid toodavad, aga turg elektrit parasjagu ei vaja?
Üks vastus on salvestus ehk aku, kuid ka aku üksi ei tee kedagi automaatselt rikkamaks. Codeborne-i tegevjuht Toomas Talts, kelle kodus on 18,4 kilovatt-tunnine aku, ütleb, et aku annab võimalusi, kuid vajab tarka juhtimist. “Akut sa ei pea tingimata laadima päiksest, vaid sa võid soodsatel tundidel võtta seda ka võrgust,“ räägib Talts.
See tähendab, et elektrit saab osta siis, kui hind on madal, salvestada akusse ja kasutada hiljem kallimal ajal oma tarbeks. Samuti võib akusse salvestatud elektrit teatud olukorras võrku müüa siis, kui hind on parem. Kõlab lihtsalt, aga tegelikkuses sõltub kõik elektrihinnast, kodu tarbimismustrist, ilmast, aku laetusest ja seadmete töökindlusest.
Tark Elekter teeb targad otsused ise
“Selline maatriks tekib päris mitmekihiline,“ kirjeldab Talts. Tema sõnul pole realistlik, et inimene ise iga päev ja iga tund kõiki neid otsuseid käsitsi teeks. Just seetõttu on Alexela koos Codeborne-iga arendanud lahendust, mida nimetatakse Targaks Elektriks.
Tark Elekter otsustab, millal tasub elektrit kasutada kodus, millal salvestada akusse, millal müüa võrku ja millal müük peatada. Kasutaja ei pea ise börsihinda passima ega äpist tootmist sisse-välja lülitama.
Taltsi sõnul peakski tehnoloogia töötama taustal. „Ta peaks just seda hingerahu pakkuma. Point on selles, et masin jõuab seda valvata ka siis, kui sa magad – 24/7,“ ütleb ta.