Tagasi ST Päikesepaneelidega väiketootja peab õppima uues turuolukorras targemalt tegutsema Seekordses “Energiakooli“ episoodis räägitakse sellest, miks päikesepaneelide omanik ei pruugi enam päikeselisel päeval elektrit võrku müües võita, vaid võib teatud tundidel sellele hoopis peale maksta.

Arutelu keskmes on küsimus, kuidas väiketootjad saavad muutunud turuolukorras oma tootmist, tarbimist ja salvestamist targemalt juhtida ning milliseid tehnoloogilisi lahendusi pakub Alexela selleks, et kodune päikesepark ja aku aitaksid kulusid vähendada. Saates osalevad Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna ning Codeborne-i tegevjuht Toomas Talts.

Olukord on muutunud

Veel mõni aasta tagasi tundus päikesepaneelide paigaldamine paljudele koduomanikele kindla võiduna. Elektrihinnad olid kõrged, tasuvusajad lühenesid ja tunne oli, et oma katusel toodetud elekter hakkab kiiresti raha tagasi tooma. Nüüdseks on olukord muutunud: päikeselisel ajal võib elektrit olla turul nii palju, et hind kukub nulli lähedale või lausa miinusesse.

Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna ütleb, et suur osa tänasest pettumusest tulebki sellest, et paneele paigaldati buumi ajal lootuses kiiresti teenida. “Kui päiksepark on suurem kui oma tarbimine, siis sealt tekib see võrku müümine ja miinushind ning see frustratsioon sinna juurde,“ selgitab Kärsna.

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Lihtsalt öeldes: kui päike paistab, toodab kodune päikesepark sageli kõige rohkem just siis, kui pererahvast pole kodus ja tarbimist on vähe. Kui maja ise kogu elektrit ära ei kasuta, liigub ülejääk võrku. Kui hind on samal ajal väga madal või negatiivne, võib väiketootja müümise asemel hoopis kahju saada. Kärsna sõnul pole probleem ainult börsihinnas. Arvestada tuleb ka võrgutasudega. “Isegi kui elektri hind on üks sent positiivne, aga müümise hetkel lisandub sinna ka võrgutasu, siis kokkuvõttes maksad ikka peale,“ märgib ta. Seetõttu võib mõistlik müük lõppeda juba enne seda, kui hind ametlikult miinusesse langeb. Paneelid toodavad, kui turg elektrit ei vaja - mida teha? Eestis on Kärsna sõnul üle 22 000 päikesepargi, millest enamik on väikesed tootmised. See tähendab, et aina rohkem inimesi seisab küsimuse ees: mida teha, kui paneelid toodavad, aga turg elektrit parasjagu ei vaja? Üks vastus on salvestus ehk aku, kuid ka aku üksi ei tee kedagi automaatselt rikkamaks. Codeborne-i tegevjuht Toomas Talts, kelle kodus on 18,4 kilovatt-tunnine aku, ütleb, et aku annab võimalusi, kuid vajab tarka juhtimist. “Akut sa ei pea tingimata laadima päiksest, vaid sa võid soodsatel tundidel võtta seda ka võrgust,“ räägib Talts. See tähendab, et elektrit saab osta siis, kui hind on madal, salvestada akusse ja kasutada hiljem kallimal ajal oma tarbeks. Samuti võib akusse salvestatud elektrit teatud olukorras võrku müüa siis, kui hind on parem. Kõlab lihtsalt, aga tegelikkuses sõltub kõik elektrihinnast, kodu tarbimismustrist, ilmast, aku laetusest ja seadmete töökindlusest. Tark Elekter teeb targad otsused ise “Selline maatriks tekib päris mitmekihiline,“ kirjeldab Talts. Tema sõnul pole realistlik, et inimene ise iga päev ja iga tund kõiki neid otsuseid käsitsi teeks. Just seetõttu on Alexela koos Codeborne-iga arendanud lahendust, mida nimetatakse Targaks Elektriks. Tark Elekter otsustab, millal tasub elektrit kasutada kodus, millal salvestada akusse, millal müüa võrku ja millal müük peatada. Kasutaja ei pea ise börsihinda passima ega äpist tootmist sisse-välja lülitama. Taltsi sõnul peakski tehnoloogia töötama taustal. „Ta peaks just seda hingerahu pakkuma. Point on selles, et masin jõuab seda valvata ka siis, kui sa magad – 24/7,“ ütleb ta. Hetkel kuum Venemaa endine peaminister: Putin tegi vea, mida ta ei suuda tunnistada Suurtes võlgades ettevõtte 160 töötajat istuvad kodus teadmatuses. “Enam ei ole väga naljakas” IT-ettevõtja restoran sulgeb uksed suure kahjumiga. “Meie paraku ei suutnud“ ST Oktoober on elanikkonnakaitse kuu: mida teha, kui kõlab sireen?

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Kärsna lisab, et nutika juhtimise mõte pole lubada kiiret rikastumist, vaid aidata vältida kahjumlikke tunde. „Kui me hakkame targalt juhtima, siis lõikame ära need miinused ja müüme jätkuvalt siis, kui on plussid,“ selgitab ta. Tema hinnangul võib juhitud süsteem anda võrreldes tavalise, automaatselt võrku müüva päikesepargiga kuni 50 protsenti rohkem kasu – sõltuvalt pargi suurusest ja majapidamise tarbimisest.

Kärsna hoiatab siiski, et praegu ei ole mõistlik rajada väikest päikeseparki ainult lootuses elektrit võrku müües teenida. „Kui investeerin põlluparki ehk ainult tootmiseks, siis täna ei ole mõtet tõesti,“ ütleb ta. Koduse süsteemi puhul peaks lähtekoht olema oma tarbimine: kui palju elektrit majapidamine päriselt vajab ja millal seda kasutatakse.

Päikesepaneelid võivad endiselt aidata kulusid vähendada, kuid vana loogika enam ei tööta. Tulu ei tule sellest, et elekter lihtsalt võrku lasta. Võidab see, kes suudab oma tootmist, tarbimist ja salvestamist targalt juhtida.

Saatejuht on Brent Pere.

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