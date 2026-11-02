Saksamaale kolinud toidupakkide tootja jõudis kasumisse. “Patriotismi najal mitmemiljonilisi investeeringuid ei tee”

PRO TOP

Toidutööstuse TOPi ettevõtete müügitulu kasvas mullu 3,1%, kuid kasum enne makse suurenes ligi 23%. Üldpilt on aga ebaühtlane: peaaegu kogu kasumikasv tuli kahest ettevõttest ning iga neljas tabelisse jõudnud tootja lõpetas aasta kahjumiga. TOPi võitis kalatöötleja.