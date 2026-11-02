Saksamaale kolinud toidupakkide tootja jõudis kasumisse. “Patriotismi najal mitmemiljonilisi investeeringuid ei tee”

Kuivtoidupakke tootev Tactical Foodpack kasvatas mullu müügitulu üle kahe korra ja tuli esimest korda kasumisse, kuid tänavu jäävad rekordid ilmselt purustamata. Nüüdseks on ettevõtte kogu põhitegevuse koos juhtimisega Saksamaale kolitud.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks otsustas Tactical Foodpack kogu põhitegevuse koos juhtimisega Eestist Saksamaale viia ja mida ütleb selle kohta Sverre Puustusmaa;
- kuidas mõjutas Trumpi administratsiooni naasmine ettevõtte USA laienemisplaane ja millele panustab Tactical Foodpack nüüd kasvu otsides.