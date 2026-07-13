Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,12%319,35
  • OMX Riga−0,12%971,58
  • OMX Tallinn−0,07%2 230,03
  • OMX Vilnius0,21%1 509,47
  • S&P 500−0,02%7 805,45
  • DOW 30−0,35%51 670,1
  • Nasdaq −0,15%27 204,38
  • FTSE 100−0,06%10 650,33
  • Nikkei 2250,89%68 381,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%93,86
  • OMX Baltic0,12%319,35
  • OMX Riga−0,12%971,58
  • OMX Tallinn−0,07%2 230,03
  • OMX Vilnius0,21%1 509,47
  • S&P 500−0,02%7 805,45
  • DOW 30−0,35%51 670,1
  • Nasdaq −0,15%27 204,38
  • FTSE 100−0,06%10 650,33
  • Nikkei 2250,89%68 381,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%93,86
  • ST

KAITA Group suunab 10% tootlusega võlakirjade kapitali Riia kesklinna üürikinnisvara projekti

Leedu ühe suurima, Vilniuses, Londonis, Prahas ja Riias tegutseva kinnisvaraarendaja KAITA Groupi tütarettevõte KAITA LV LIVING SIA alustab 10% tootlusega võlakirjaemissiooni märkimist. Balti riikide investoritele on suunatud 2-aastase lunastustähtajaga tagatud võlakirjade pakkumine.
KAITA Group avas Riia kesklinnas oma viienda Youstoni projekti, saavutades alates avamisest stabiilse 95% täituvuse.
  • KAITA Group avas Riia kesklinnas oma viienda Youstoni projekti, saavutades alates avamisest stabiilse 95% täituvuse.
  • Foto: Orion Securities
Kaasatud investeeringud suunatakse Riia kesklinnas asuvasse ja 95% täituvusega co-living-projekti Youston. Ettevõte plaanib järgmise kahe aasta jooksul 12,6 miljoni euro suuruse väärtusega projekti realiseerida korterite müügi kaudu, kusjuures müügitulu on kavandatud võlakirjade lunastamise üheks peamiseks allikaks.
Märkimisperiood kestab 13.–29. juulini ja võlakirjad võetakse kauplemisele Nasdaqi alternatiivturul First North. Emiteeritavate võlakirjade väärtus on kuni 2,8 miljonit eurot. Investeerida saavad alates 1000 eurost nii jae- kui ka institutsionaalsed investorid. Emissiooni korraldab ja viib läbi investeerimisteenuste ettevõte Orion Securities.
„Kõik meie hallatavad pikaajaliseks üürimiseks mõeldud Youstoni projektid toimivad 95–98% täituvusega. See viitab ilmselgele nõudlusele seda tüüpi elamispindade järele Euroopa pealinnade kesksetes asukohtades: alates Londonist, millest on saanud selle kontinendi co-living-valdkonna suunanäitaja, kuni meie regioonini. Avades Riia kesklinnas oma viienda Youstoni projekti, täitsime selle täielikult kõigest kuuga – alates avamisest oleme seal registreerinud stabiilse 95% täituvuse. Seal seavad end sisse tudengid ja noored spetsialistid nii teistest Läti linnadest kui ka välisriikidest. Sellesse faasi jõudmine tähistab üleminekut projekti elutsükli järgmisele etapile, milleks on kapitalistruktuuri optimeerimine. Projekt kaasas algselt pikaajalist pangalaenu, mille kavatseme nüüd osaliselt asendada võlakirjadega. Kõnealune samm võimaldab efektiivsemat kapitali juhtimist ja toetab meie edasist kasvu,“ märgib KAITA Groupi juht ja üks partneritest Ugnius Latvys.
  • KAITA Groupi juht ja üks partneritest Ugnius Latvys
  • Foto: KAITA Group
Sõltumatu eksperthinnangu kohaselt on 174 täisviimistlusega korterist ja 3600 ruutmeetrist müügipinnast koosneva Youston Riga projekti turuväärtus 12,6 mln eurot. Ettevõte plaanib järgmise kahe aasta jooksul projekti realiseerida, müües eraldi eluruumidena mõeldud kortereid. Tegevuse algusest saati püsiv 95% täituvus kinnitab kõrget nõudlust seda tüüpi elamispindade järele Riia südames. Müügitulu on kavandatud võlakirjade lunastamise peamiseks allikaks.
Üüriturul haldab kontsern riigi suurimat elamispindade üüriportfelli: Leedus on neil üle 550 ja Euroopas kokku peaaegu 1000 üürikorterit.
Eelmise aasta augustis Riias tegevust alustanud Youston sai pärast arendusetapi lõppu pangalt 25-aastase tähtajaga rahastuse. Bigbank refinantseeris projekti, asendades arenduslaenu pikaajalise tegevuskrediidiga. Antud tehing kinnitab, et pank käsitleb projekti juba stabiilse ja prognoositava rahavoolise tootlusega varana. Praegu on käimas ette planeeritud kapitalistruktuuri optimeerimise faas.
Youston valiti eelmisel aastal ametlikult Läti parimaks aasta konversiooniprojektiks. KAITA Group rekonstrueeris Riia südames Kr. Valdemāra tänaval asuva 1970. aastate büroohoone, investeerides projekti 9,5 mln eurot. Selle konversiooniprojekti raames loodi 174 täisviimistlusega ühe- ja kaheinimese stuudiokorterit ning enam kui 1200 m² ühiskasutatavaid pindu, sealhulgas jõusaal, saun, kino, ühisköök ja -söögituba, ühistööala ning puhke- ja vaba aja veetmise tsoonid.
„Kapitaliturgudel osalejad eelistavad üldjuhul väärtpabereid, mis on seotud juba realiseeritud ja operatiivses faasis olevate projektidega. Antud emissioon viiakse läbi täielikult valminud, kõrge hõivatusega projekti baasil, mis genereerib stabiilset äritegevuse rahavoogu. See tagab olulise finantsreservi kuni projekti lõpliku realiseerimiseni, vähendades sõltuvust ühest tuluallikast. Lisagarantiiks investoritele on projekti pikaajaline pangapoolne rahastus – see kinnitab, et objekti tegevusmudelit ja rahavoogude stabiilsust on põhjalikult vaaginud sõltumatu rahastaja,“ märgib Orion Securitiese kapitali kaasamise projektijuht Matas Čipkus.
Lisateavet emissiooni kohta leiab SIIT.
Võlakirjaemissioon on tagatud esimese järjekoha pandiga 100% ulatuses ettevõtte V38 (Youston Riga) aktsiatele ja esimese järjekoha pandiga seotud ettevõtte varale (pärast täielikku arveldamist põhikreeditoriga).

Laienemine jätkub

Leedu turul 26 kinnisvaraprojekti realiseerinud ning neljal sihtturul co-living-portfelli haldav KAITA Group planeerib operatiivse tegevuse laiendamist Vilniuses ja Londonis
Käesoleval hetkel on ettevõttel Leedu pealinnas arendusjärgus 406 elamispinda (asukohtadega Naujamiestis, Žirmūnai ja Viršuliškės), mis on suunatud lõpptarbijatele. Samal ajal arendab kontsern üüriturul koos Hanneriga aktiivselt uusimat Youstoni projekti Londoni kesklinnas ning otsib sealsel turul võimalusi edasiseks kasvuks.

Hetkel kuum

  • 12.10.26, 06:00
Suurpuhastus Lidli Eesti kontoris: töökohad kolivad Leetu, töötajad lahkuvad
  • 13.10.26, 06:00
Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. “Vanglas oli hea aeg maha võtta”
  • 11.10.26, 12:47
Eesti noored ehitavad miljardiäri, mis võib muuta äppide programmeerimise tarbetuks
  • ST
  • 13.10.26, 09:51
Parim kandidaat ei pruugi tööd otsida: kuidas panna teda tööpakkumist märkama?
Ühendkuningriigi co-living-segment on end sissekolijate seas juba ammu tõestanud kui kõige tõhusam ja taskukohasem lahendus Londoni südames kanda kinnitada. Samuti hindavad seda kõrgelt kohalikud otsustajad, kes soovivad pealinna keskosa hüljatud tööstusaladele uut elu sisse puhuda ja neis piirkondades elavust taastada.
  • Foto: Orion Securities
  • Foto: Orion Securities
  • Foto: Orion Securities
Tänaseks on co-living tõusnud ka investorite lemmikute hulka – värske Investeci uuringu kohaselt plaanib 40% Briti institutsionaalsetest investoritest järgmise aasta jooksul sellesse sektorisse rohkem raha paigutada. Kasvu taganttõukajateks on suurlinnade pikaajaline korterikriis, noorte spetsialistide paindlik elustiil ja vajadus professionaalselt majandatavate üürikorterite järele. Seetõttu on ka meie eesmärk jätkata kasvu Londonis, kus näeme selle segmendi pikaajalist potentsiaali,“ ütleb Latvys.

Institutsiooniliste investorite usaldus

„Meie tegevuse alustalaks nii Leedus kui ka mujal Euroopas on partnerlus – tagame kasvu ja projektide kõrge kvaliteedi välistoetajate kapitali kaasamise abil. Pikaajaline kogemus kinnisvarasektoris ning juhtiv roll elamispindade müügiturul lubavad meil kõnetada lisaks jaeinvestoritele ka suuri institutsionaalseid investoreid. See, et professionaalsed investorid meid eelistavad, on tunnustus meie sihipärasele tööle pikaajalise väärtuse kasvatamisel ning tõestab meie arenduste tootluspotentsiaali,“ märgib KAITA Groupi juht.
Ettevõte kindlustab tegevuse finantseerimisstruktuuri kõrge hajutatuse taseme. Vilniuses asuvatesse müügiks mõeldud projektidesse Off ja Moods on investeeringu teinud Leedu kinnisvarahiid Hanner.
Viršuliškėsesse kerkivatesse Newtoni tornidesse on investeerinud energeetika-, farmaatsia- ja kinnisvarainvesteeringute valdkonnas tegutsev Areus ettevõtete rühm.
Kuidas investeerida?
Kui soovite investeerida, palume täita käesolev vorm oma kontaktandmetega, misjärel võtab teiega ühendust Orion Securitiese varahalduskonsultant. Samuti võite kirjutada otse e-posti aadressile [email protected].
Kui teil on väärtpaberikonto juba mõnes teises pankadevahelises investeerimisühingus või pangas, saate investeerimiskorralduse edastada ka nende kaudu.
Orion Securities soovitab enne investeerimisotsuse tegemist pidada nõu oma finantsnõustajaga ning hinnata kõiki väärtpaberitega (võlakirjadega) seotud riske ja/või muid olulisi asjaolusid.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Kui ettevõte ise oma turvanõrkustega ei tegele, teeb seda varem või hiljem keegi teine. Ründajate jaoks ei ole kaitsmata süsteem teoreetiline risk, vaid võimalus, mida otsitakse iga päev.
  • ST
  • 06.10.26, 11:50
Küberturbeekspert: üks hooletu koostööpartner võib seada ohtu kogu ettevõtte andmed

Hetkel kuum

1,37 miljoni euro suuruses investeerimiskelmus​​es kahtlustatav Martin Mander (keskel) võrdleb krüptoärimeeste uut projekti pettusega, milles kaotas raha 8888 investorit.
Börsiuudised
  • 13.10.26, 06:00
Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. “Vanglas oli hea aeg maha võtta”
Kaevandajaid pitsitavad nii kõrge kütuse hind kui ka kohalike omavalitsuste vastuseis.
Uudised
  • 13.10.26, 15:00
Suured ehitused tõid Jaan Tallinna kaevandusärile võimsa kasvu
Mullid ei lõhke sellises olukorras, nagu me praegu oleme, leiab investeerimisfirma Fortress Investment Groupi kaasasutaja Michael Novogratz.
Börsiuudised
  • 13.10.26, 14:32
“Meie eluaja suurim mull.” Miljardärid jäävad eri meelt, kui kaua börsipidu kestab
Elektriautode laadijatega tegelev idufirma Vool sai investoritelt 1,8 miljonit eurot, millega saab endale enamusosaluse Soome äriperekond.
Uudised
  • 12.10.26, 16:30
Raskustega võidelnud idufirma suuromanikuks sai jõukas Soome äriperekond
Esimese nädala rõõmuhõisked turu edestamisest olid ennatlikud ja juba olen portfelliga nullis tagasi.
Börsiuudised
  • 13.10.26, 11:00
Turule järele jõudmise püüd sundis kahjumis positsiooni ära müüma
AI investeerimiseksperiment
Aasta pärast peaks Põhjakeskuse ja Rakvere linna vahel olema juba uus ärikeskus praeguse porise ja lageda ehitusplatsi asemel.
Uudised
  • 13.10.26, 17:07
Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse
Merko soovib osta peamiselt paekivikillustiku tootmise ja müügiga tegeleva Väo Paasi. Fotol on näha kontserni juhti Ivo Volkovit liikumas ehitusobjektil.
Börsiuudised
  • 13.10.26, 15:34
Merko ostab sakslastele kuuluvad karjäärid
Adera Executive Searchi partner Alo Naelapea, Tripodi värbamise vanemkonsultant ja ärisuuna juht Anni Paves ning Äripäeva turunduslahenduste osakonna juht Jana Tõkman.
  • ST
Sisuturundus
  • 13.10.26, 09:51
Parim kandidaat ei pruugi tööd otsida: kuidas panna teda tööpakkumist märkama?
“Väikepank võib tunda klienti ja tema turgu paremini ning rahastada ettevõtet, mis suurpanga standardsesse mudelisse ei mahu, ent keerukate nõuete täitmiseks vajaliku IT- ja spetsialistide kulu jaguneb väiksema arvu klientide vahel,” märgib Kilvar Kessler.
Kilvar Kessler: väikepank ei vaja suurpanga reeglikoormat
Martin Salo osalusega Hüüru andmekeskus on Eesti uutest suurprojektidest seni ainus, mis juba tegutseb. Torus on aga veel terve rida hiigelprojekte.
Tippettevõtjad haistavad uut miljardiäri. Elektrinäljaseid hiigelprojekte tuleb aina juurde
Kiibiaktsiad püsisid surve all pärast seda, kui Lõuna-Korea KOSPI indeks langes üle 5%. Müügisurve keskmes olid mälukiibitootjad Samsung ja SK Hynix, mis süvendasid langust kogu kiibisektoris. USA turul langes näiteks Microni aktsia ligi 4%.
Wall Street pöördus kiibiaktsiate survel langusse
“Väikepank võib tunda klienti ja tema turgu paremini ning rahastada ettevõtet, mis suurpanga standardsesse mudelisse ei mahu, ent keerukate nõuete täitmiseks vajaliku IT- ja spetsialistide kulu jaguneb väiksema arvu klientide vahel,” märgib Kilvar Kessler.
Kilvar Kessler: väikepank ei vaja suurpanga reeglikoormat
Tänavu jõudsid jaekaubanduse TOPi tippu drooni- ja tehnikamüüjad.
  • PRO
Jaekaubanduse TOPi tipus tegi läbimurde droonimüüja
Kindlustusmaakleri Cachet tiim
Kindlustumaakler Cachet kaasas Põhjamaade riskikapitalifondilt raha
Tallinna-Helsingi tunneli ühe eestvedaja Peter Vesterbacka sõnul hakkab plaanide järgi tunnelit kasutama lisaks reisirongile iga päev 5000 veoautot ja 10 000 sõiduautot.
Tallinna-Helsingi tunnel toppab Eesti tõttu. “Keegi ei investeeri siia, kui kõik meenutab loteriid”
Kaevandajaid pitsitavad nii kõrge kütuse hind kui ka kohalike omavalitsuste vastuseis.
Suured ehitused tõid Jaan Tallinna kaevandusärile võimsa kasvu
Merko soovib osta peamiselt paekivikillustiku tootmise ja müügiga tegeleva Väo Paasi. Fotol on näha kontserni juhti Ivo Volkovit liikumas ehitusobjektil.
Merko ostab sakslastele kuuluvad karjäärid
Adera Executive Searchi partner Alo Naelapea, Tripodi värbamise vanemkonsultant ja ärisuuna juht Anni Paves ning Äripäeva turunduslahenduste osakonna juht Jana Tõkman.
  • ST
Parim kandidaat ei pruugi tööd otsida: kuidas panna teda tööpakkumist märkama?
Musk märkis, et muutmälu ehk RAM oli veel umbes kolm aastat tagasi madala marginaaliga masstoode. See viitab võimalusele, et praegune mälukiipide hinnatase ja tootjate kõrged kasumimarginaalid ei pruugi pikalt püsida.
Korea kiibimüük tõmbas SpaceXi aktsia alla
Prognoosi kergitamise põhjuseks on juba kaheksandat kuud kestev sõda Lähis-Idas.
Goldman Sachs kergitas nafta hinnaprognoosi
Microsoft avaldab oma värsked esimese kvartali tulemused 28. oktoobril.
Microsoft taastas nelja triljoni dollari suuruse turuväärtuse
USA suurpankade aktsiatest Citi on JPMorganiga võrreldes küll märksa madalama hinnastusega, kuid see ei tähenda automaatselt head ostukohta.
USA pangaralli lasin juba käest, nüüd ei anna see mulle enam asu
Investor Toomase kommentaar
LHV nõukogu leidis LHV Bankile uue tegevjuhi.
LHV leidis Briti pangale uue juhi
Lidli tegevuse juhtimine Baltikumis koondub üha rohkem Leetu ning see on tekitanud palju nurinat ettevõtte Eestis asuvates töötajates.
Suurpuhastus Lidli Eesti kontoris: töökohad kolivad Leetu, töötajad lahkuvad
Kogu Rimi Baltikumi äri ostis eelmisel aastal ära taanlaste Salling Group. Fotol on näha kontserni juht Anders Hagh vasakul ja Rimi Eesti juht Kristel Mets paremal.
Hiiglasliku tehingu teinud Rimi omanik: meil on Eestis laienemiseks piisavalt kapitali
Elektriautode laadijatega tegelev idufirma Vool sai investoritelt 1,8 miljonit eurot, millega saab endale enamusosaluse Soome äriperekond.
Raskustega võidelnud idufirma suuromanikuks sai jõukas Soome äriperekond
Uku Joost Annus (vasakult), Kevin Akkermann ja Karl Kiilaspää Põhja-Tallinnas Krulli maja ees, kus toimub nende igapäevane IT-arendus.
Eesti noored ehitavad miljardiäri, mis võib muuta äppide programmeerimise tarbetuks
Rainer Rohtla: Prisma kauplused jõuavad kasumisse kiiremini, kui algul arvasin
Rainer Rohtla: Prisma kauplused jõuavad kasumisse kiiremini, kui algul arvasin
Sportlandi juhatus hoiatas kaks aastat tagasi Briti aktsionäre võimaliku mainekahju ja kohtukulude eest, nüüdseks on kohus oma sõna öelnud ja pikalt Leedu äri vedanud Vladas Korsakovas välja ostetud.
Sportland ostis miljoneid nõudnud tippjuhi osaluse välja
Silmeti endise juhi Raivo Vasnu sõnul on Venemaa Solikamski toorainele alternatiivi otsitud juba kümmekond aastat, kuid see pole nii lihtne.
Silmet otsib juba kümme aastat väljapääsu Vene toormest. “Alternatiiv on olemas, aga see ei pruugi meile meeldida”
Apollo Groupi tegevjuht Toomas Tiivel tõdes, et Vilniuse kino küsimuse lahendamine võtab kohtus aastaid.
Krõbeda trahvi saanud Linnamäe peab ühe kino maha müüma

Podcastid

Raudsik: Lähis-Ida tuleviku võti peitub eeskätt Iisraeli, kuid ka USA valimistes
Hommikuprogramm
Raudsik: Lähis-Ida tuleviku võti peitub eeskätt Iisraeli, kuid ka USA valimistes
00:00
Endover lisab ehitusturule hoogu: Tallinna südalinnas algavad uued arendused
Eetris on ehitusuudised
Endover lisab ehitusturule hoogu: Tallinna südalinnas algavad uued arendused
00:00
Premiumroboti juht: kahe-kolme aasta pärast aitavad humanoidrobotid inimesi juba kodutöödega
Hommikuprogramm
Premiumroboti juht: kahe-kolme aasta pärast aitavad humanoidrobotid inimesi juba kodutöödega
Tarmo Sild Arco Vara juhivahetusest: köögis on kuum ja käib kõva andmine
Hommikuprogramm
Tarmo Sild Arco Vara juhivahetusest: köögis on kuum ja käib kõva andmine
Idufirma Vool juht: elektriautode turu kasv saaks tulla läbi kortermajade laadijate
Kuum tool
Idufirma Vool juht: elektriautode turu kasv saaks tulla läbi kortermajade laadijate
SEB fondijuht näeb Euroopa pankade nõrgenemises ostukohta
Hommikuprogramm
SEB fondijuht näeb Euroopa pankade nõrgenemises ostukohta
14.10.2026 ja 26.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
16.10.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
20.-21.10.2026 Power BI DAX keel
Äripäeva Akadeemia
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-31.10.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-31.10.2027
21.10.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
22.10.2026 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
22.-23.10.2026 Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
16 akadeemilist tundi
23.10.2026 Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
Äripäeva Akadeemia
Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
8 akadeemilist tundi
02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
Äripäeva Akadeemia
Küberturbejuhi kool
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.
02.11., 16.11., 30.11.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11.2026 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
06.11.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Börsiuudised
  • 13.10.26, 06:00
Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. “Vanglas oli hea aeg maha võtta”
2
Uudised
  • 13.10.26, 17:07
Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse
3
Uudised
  • 13.10.26, 15:00
Suured ehitused tõid Jaan Tallinna kaevandusärile võimsa kasvu
4
Uudised
  • 12.10.26, 18:00
Hiiglasliku tehingu teinud Rimi omanik: meil on Eestis laienemiseks piisavalt kapitali
5
Börsiuudised
  • 13.10.26, 14:32
“Meie eluaja suurim mull.” Miljardärid jäävad eri meelt, kui kaua börsipidu kestab
6
Uudised
  • 12.10.26, 16:30
Raskustega võidelnud idufirma suuromanikuks sai jõukas Soome äriperekond

Viimased uudised

Uudised
  • 14.10.26, 08:00
Kindlustumaakler Cachet kaasas Põhjamaade riskikapitalifondilt raha
Suur lugu
  • 14.10.26, 06:00
Tippettevõtjad haistavad uut miljardiäri. Elektrinäljaseid hiigelprojekte tuleb aina juurde
  • PRO
TOP
  • 14.10.26, 06:00
Jaekaubanduse TOPi tipus tegi läbimurde droonimüüja
Arvamused
  • 14.10.26, 06:00
Kilvar Kessler: väikepank ei vaja suurpanga reeglikoormat
Börsiuudised
  • 13.10.26, 23:24
Wall Street pöördus kiibiaktsiate survel langusse
Börsiuudised
  • 13.10.26, 21:01
Korea kiibimüük tõmbas SpaceXi aktsia alla
Uudised
  • 13.10.26, 18:04
Tallinna-Helsingi tunnel toppab Eesti tõttu. “Keegi ei investeeri siia, kui kõik meenutab loteriid”
Uudised
  • 13.10.26, 17:07
Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026