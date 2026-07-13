Tagasi ST KAITA Group suunab 10% tootlusega võlakirjade kapitali Riia kesklinna üürikinnisvara projekti Leedu ühe suurima, Vilniuses, Londonis, Prahas ja Riias tegutseva kinnisvaraarendaja KAITA Groupi tütarettevõte KAITA LV LIVING SIA alustab 10% tootlusega võlakirjaemissiooni märkimist. Balti riikide investoritele on suunatud 2-aastase lunastustähtajaga tagatud võlakirjade pakkumine.

Kaasatud investeeringud suunatakse Riia kesklinnas asuvasse ja 95% täituvusega co-living-projekti Youston. Ettevõte plaanib järgmise kahe aasta jooksul 12,6 miljoni euro suuruse väärtusega projekti realiseerida korterite müügi kaudu, kusjuures müügitulu on kavandatud võlakirjade lunastamise üheks peamiseks allikaks.

Märkimisperiood kestab 13.–29. juulini ja võlakirjad võetakse kauplemisele Nasdaqi alternatiivturul First North. Emiteeritavate võlakirjade väärtus on kuni 2,8 miljonit eurot. Investeerida saavad alates 1000 eurost nii jae- kui ka institutsionaalsed investorid. Emissiooni korraldab ja viib läbi investeerimisteenuste ettevõte Orion Securities.

„Kõik meie hallatavad pikaajaliseks üürimiseks mõeldud Youstoni projektid toimivad 95–98% täituvusega. See viitab ilmselgele nõudlusele seda tüüpi elamispindade järele Euroopa pealinnade kesksetes asukohtades: alates Londonist, millest on saanud selle kontinendi co-living-valdkonna suunanäitaja, kuni meie regioonini. Avades Riia kesklinnas oma viienda Youstoni projekti, täitsime selle täielikult kõigest kuuga – alates avamisest oleme seal registreerinud stabiilse 95% täituvuse. Seal seavad end sisse tudengid ja noored spetsialistid nii teistest Läti linnadest kui ka välisriikidest. Sellesse faasi jõudmine tähistab üleminekut projekti elutsükli järgmisele etapile, milleks on kapitalistruktuuri optimeerimine. Projekt kaasas algselt pikaajalist pangalaenu, mille kavatseme nüüd osaliselt asendada võlakirjadega. Kõnealune samm võimaldab efektiivsemat kapitali juhtimist ja toetab meie edasist kasvu,“ märgib KAITA Groupi juht ja üks partneritest Ugnius Latvys.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Artikkel jätkub pärast reklaami

Ühendkuningriigi co-living-segment on end sissekolijate seas juba ammu tõestanud kui kõige tõhusam ja taskukohasem lahendus Londoni südames kanda kinnitada. Samuti hindavad seda kõrgelt kohalikud otsustajad, kes soovivad pealinna keskosa hüljatud tööstusaladele uut elu sisse puhuda ja neis piirkondades elavust taastada.

Tänaseks on co-living tõusnud ka investorite lemmikute hulka – värske Investeci uuringu kohaselt plaanib 40% Briti institutsionaalsetest investoritest järgmise aasta jooksul sellesse sektorisse rohkem raha paigutada. Kasvu taganttõukajateks on suurlinnade pikaajaline korterikriis, noorte spetsialistide paindlik elustiil ja vajadus professionaalselt majandatavate üürikorterite järele. Seetõttu on ka meie eesmärk jätkata kasvu Londonis, kus näeme selle segmendi pikaajalist potentsiaali,“ ütleb Latvys.

Institutsiooniliste investorite usaldus

„Meie tegevuse alustalaks nii Leedus kui ka mujal Euroopas on partnerlus – tagame kasvu ja projektide kõrge kvaliteedi välistoetajate kapitali kaasamise abil. Pikaajaline kogemus kinnisvarasektoris ning juhtiv roll elamispindade müügiturul lubavad meil kõnetada lisaks jaeinvestoritele ka suuri institutsionaalseid investoreid. See, et professionaalsed investorid meid eelistavad, on tunnustus meie sihipärasele tööle pikaajalise väärtuse kasvatamisel ning tõestab meie arenduste tootluspotentsiaali,“ märgib KAITA Groupi juht.

Ettevõte kindlustab tegevuse finantseerimisstruktuuri kõrge hajutatuse taseme. Vilniuses asuvatesse müügiks mõeldud projektidesse Off ja Moods on investeeringu teinud Leedu kinnisvarahiid Hanner.

Viršuliškėsesse kerkivatesse Newtoni tornidesse on investeerinud energeetika-, farmaatsia- ja kinnisvarainvesteeringute valdkonnas tegutsev Areus ettevõtete rühm.

Kuidas investeerida? Kui soovite investeerida, palume täita käesolev vorm oma kontaktandmetega, misjärel võtab teiega ühendust Orion Securitiese varahalduskonsultant. Samuti võite kirjutada otse e-posti aadressile [email protected] Kui teil on väärtpaberikonto juba mõnes teises pankadevahelises investeerimisühingus või pangas, saate investeerimiskorralduse edastada ka nende kaudu.

Orion Securities soovitab enne investeerimisotsuse tegemist pidada nõu oma finantsnõustajaga ning hinnata kõiki väärtpaberitega (võlakirjadega) seotud riske ja/või muid olulisi asjaolusid.