Liivalaia kohtumaja on jõudnud turule ja ootab uut omanikku

Tallinna kesklinnas asuv endine kohtuhoone aadressil Liivalaia tn 24 on jõudnud turule ning Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) on otsimas sellele uut omanikku.
- Tallinna Linnavalitsuse poolt kehtestatud detailplaneeringu kohaselt võib Liivalaia tn 24 kinnistu ostja ehitada sealsele alale ühe kaasaegse kõrghoone.
- Foto: Rasmus Selge
Liivalaia tänav 24 kinnistul asub büroohoone, mis oli varasemalt kasutusel kohtuhoonena. Asukoht Tallinna kesklinna linnaosas korterelamute, äri- ja ühiskondlike hoonete piirkonnas, juurdepääs mööda asfalteeritud avalikke tänavaid.
Hoonel on Ehitisregistri andmetel 5 korrust, tegelikkuses neli maapealset ja üks keldrikorrus. Suurte koridoride, kohtusaalide ja bürooruumidega hoonel on alates teisest korrusest valguskaev. Parkimine võimalik nii kinnistul kui ka hoone ees asuvas parklas.
Tallinna linna 2001. aastal kehtestatud üldplaneeringu kohaselt on tegemist korruselamute alaga.
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Tallinna Linnavalitsuse 16.06.2026 korraldusega nr 499 kehtestatud Liivalaia tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneering muudeti muuhulgas Liivalaia 24 kinnistu maa sihtotstarvet ning määratakse ehitusõigus äri- ja elufunktsiooniga hoone ehitamiseks.
Detailplaneering on leitav SIIT
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Planeering võimaldab kaasaegset kõrghoonet
Detailplaneeringu kohaselt on kinnistule lubatud:
- Üks hoone, millel on kuni 12 maapealset ja 2 maa-alust korrust;
- Suurim lubatud kõrgus 44,9 meetrit (maksimaalne absoluutkõrgus 64,72 m);
- Suurim maapealne ehitusalune pind 2 725 m² ja maa-alune pind 3 210 m²;
- Lubatud korterite arv kuni 21;
- Hoone kavandatud otstarve: eluruumid, bürood ja kaubandusruumid.
Detailplaneeringu kohaselt on hoone maapealne brutopind 12 000 m² ja maa-alune brutopind 6 420 m², mis annab võimaluse luua kaasaegne, mitmefunktsiooniline hoone, sujuva kombinatsiooni elukohast, tööst ja ärist otse Tallinna südalinnas.
Müügitingimused ja osalemine enampakkumisel
Objekti hind ilma käibemaksuta on 4 140 000 €. Tagatisraha suurus on 100 000 eurot.
Detailse info kinnistu kohta leiad SIIT.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.09.2026 kell 13:00.
Osalemiseks tuleb lähetada digitaalselt allkirjastatud pakkumine Riigi Kinnisvara müügikeskkonnas
hiljemalt 10. septembril 2026 kell 13:00.
NB! Pakkumuste esitamise sulgumine toimub kell 13:00, mistõttu on pakkumuste esitamise viimane tähtaeg 12:59.
Kinnistuga on võimalik kohapeal tutvuda eelneva kokkuleppe alusel. Lisainfo telefonil 53 676 653 või [email protected]