Tagasi ST Liivalaia kohtumaja on jõudnud turule ja ootab uut omanikku Tallinna kesklinnas asuv endine kohtuhoone aadressil Liivalaia tn 24 on jõudnud turule ning Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) on otsimas sellele uut omanikku.

Liivalaia tänav 24 kinnistul asub büroohoone, mis oli varasemalt kasutusel kohtuhoonena. Asukoht Tallinna kesklinna linnaosas korterelamute, äri- ja ühiskondlike hoonete piirkonnas, juurdepääs mööda asfalteeritud avalikke tänavaid.

Hoonel on Ehitisregistri andmetel 5 korrust, tegelikkuses neli maapealset ja üks keldrikorrus. Suurte koridoride, kohtusaalide ja bürooruumidega hoonel on alates teisest korrusest valguskaev. Parkimine võimalik nii kinnistul kui ka hoone ees asuvas parklas.

Tallinna linna 2001. aastal kehtestatud üldplaneeringu kohaselt on tegemist korruselamute alaga.