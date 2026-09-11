Tagasi ST Vaimse tervise kriis tõstab fookusesse uue teraapiavormi, mis avab võimalusi Eesti biotehnoloogiafirmadele Eestis on vaimse tervise kriis, kuid ravivõimalusi napib. 8.–9. oktoobril toimub Tallinnas Eesti esimene rahvusvaheline konverents "Psühhedeelikumid: teadus ja teraapia" , kus tutvustatakse teaduspõhiseid lahendusi vaimse tervise kriisi leevendamiseks.

Äripäeva raadios selgitasid SA TAIP juht Oliver Berg ja psühhoterapeut Kaire Valgeväli, mis asi on üldse psühhedeelikumidega toetatud teraapia ning millised on sellega seotud stigmad, piirangud ja tegelikud võimalused.

Juttu tuli ka teiste riikide praktikatest ja tippteadlastest, kes konverentsil üles astuvad. Berg soovitas Eesti biotehnoloogiafirmadel kõrvu kikitada ja kiiresti tegutseda, sest suured ravimitootjad ostavad juba üles väikseid psühhedeelikumidega tegelevaid ettevõtteid.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.