Cramo alustab järk-järgulist üleminekut Boels Rentali kaubamärgile

Rohkem võimalusi

Alates 2026. aasta septembrist hakkab Cramo järk-järgult üle minema Boels Rentali kaubamärgile. Esialgu jäävad mõlemad kaubamärgid kõrvuti nähtavaks, kuid Boelsile iseloomulik oranž värv muutub järjest silmapaistvamaks nii rendipunktides, seadmetel, sõidukitel kui ka kommunikatsioonis. Üleminek toimub läbimõeldult ja järk-järgult, et tagada klientidele, töötajatele ning partneritele senise tegevuse sujuv jätkumine.

Boels Rental Groupi tegevjuht Pierre Boels selgitab: „Cramo ja Boelsi ühendamine ühe kaubamärgi alla on loomulik järgmine samm. See ühendab Cramo tugeva kohaliku kohalolu ja head kliendisuhted Boels Rentali mastaabi, teadmiste ning võimalustega. Meie klientide jaoks tähendab see suuremat seadmevalikut, rohkem erilahendusi ja veelgi laialdasemaid teadmisi, kaotamata seejuures neile tuttavat personaalset lähenemist. Lihtsalt öeldes: üks kaubamärk avab ukse rohkematele võimalustele!“