Kiiresti kasvavate firmade omanikud võitlesid nukid veriseks

Kiiresti kasvavad firmad ütlevad, et nende peamine mure alanud aastal on töötaja, peamine rõõm on töötaja ning peamine investeering on samuti töötaja. Eelmisel aastal tuli aga pingutada nii, et nukid verised.