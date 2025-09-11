Raadiohommikus: suurinvesteering sai ehitusloa, ettevõte otsib uutele töötajatele kortereid

Päev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”

Külas on If Kindlustuse isikukindlustuse riskijuht Evelin Strikholm ja isikukahjude kahjukäsitleja Irina Burakova, kes selgitavad, kuidas tööandja tervisekindlustus aitab tugevdada tööandja mainet, toetada töötajate tervist ja vähendada töövõimetuse riski.

Räägime sellest, miks on tervisekindlustus muutumas tööturu konkurentsieeliseks, kuidas erinevad väikeste ja suurte ettevõtete vajadused ning milliseid teenuseid tööandjad kindlustuspaketis enim väärtustavad. Saatejuht on Juuli Nemvalts.

11.00–12.00 “Äripäev eetris”

Saates võtame ette teemad, mis on sel nädalal lugejaid enim kõnetanud: Rikaste TOP, börsiskandaal Enefit Greeni ümber, Poola droonid, totaalne ja ülikiire ESG eufooria muutumine, meie õige või mitteõige virisemine Eesti elu üle. Nagu ikka, valime nädala võitja ja kaotaja ning lisame mõne seiga Eesti jalgpalli kohta. Saates avaldavad arvamust Meelis Mandel, Neeme Korv ja Ken Rohelaan.

13.00–14.00 “Juhtimisaudit”

Külas on Innovatsiooniliidrite Klubi eestvedajad – SEB innovatsioonijuht Anette Ustal ja Tehnopoli innovatsioonispetsialist Alice Reisel. Räägime külalistega, kuidas luua organisatsioonis innovatsioonile rohkem ruumi ja millised on esimesed sammud, mida juht saab kohe astuda. Samuti arutleme, millised väikesed, aga süsteemsed muudatused aitavad tagada, et head ideed liiguksid edasi ega hääbuks igapäevatöö keerises. Saatejuht on Helen Klettenberg.