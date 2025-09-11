Raadiohommikus: suurinvesteering sai ehitusloa, ettevõte otsib uutele töötajatele kortereid

Reedel võetakse Äripäeva raadio hommikuprogrammis fookusesse ettevõtlus väljaspool Tallinna.
- Ehitustrusti juht Kaido Somelar (keskel) ja Agrone juhatuse liige Ats Albert esinesid Lõuna-Eesti edukate ettevõtete tunnustusüritusel.
- Foto: Äripäev
Räägime Pärnumaale kavandatavast suurinvesteeringust, mis sai ehitusloa; valitsuse tegevuskavast, mille eesmärk on muuta Eesti ärikeskkond atraktiivsemaks; Äripäeva joogitootjate TOPi võitja tulevikuplaanidest ning USA presidendi Donald Trumpi mõjuka liitlase tapmisest.
Hommikuprogrammi külalisteks on A. Le Coqi juhatuse esimees Jaanus Vihand, Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar, põllumajandusvaldkonna ettevõtte Agrone juhatuse liige Ats Albert, majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ning Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik.
Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Joonas-Hendrik Mägi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Sisuturundussaade”
Külas on If Kindlustuse isikukindlustuse riskijuht Evelin Strikholm ja isikukahjude kahjukäsitleja Irina Burakova, kes selgitavad, kuidas tööandja tervisekindlustus aitab tugevdada tööandja mainet, toetada töötajate tervist ja vähendada töövõimetuse riski.
Räägime sellest, miks on tervisekindlustus muutumas tööturu konkurentsieeliseks, kuidas erinevad väikeste ja suurte ettevõtete vajadused ning milliseid teenuseid tööandjad kindlustuspaketis enim väärtustavad. Saatejuht on Juuli Nemvalts.
11.00–12.00 “Äripäev eetris”
Saates võtame ette teemad, mis on sel nädalal lugejaid enim kõnetanud: Rikaste TOP, börsiskandaal Enefit Greeni ümber, Poola droonid, totaalne ja ülikiire ESG eufooria muutumine, meie õige või mitteõige virisemine Eesti elu üle. Nagu ikka, valime nädala võitja ja kaotaja ning lisame mõne seiga Eesti jalgpalli kohta. Saates avaldavad arvamust Meelis Mandel, Neeme Korv ja Ken Rohelaan.
13.00–14.00 “Juhtimisaudit”
Külas on Innovatsiooniliidrite Klubi eestvedajad – SEB innovatsioonijuht Anette Ustal ja Tehnopoli innovatsioonispetsialist Alice Reisel. Räägime külalistega, kuidas luua organisatsioonis innovatsioonile rohkem ruumi ja millised on esimesed sammud, mida juht saab kohe astuda. Samuti arutleme, millised väikesed, aga süsteemsed muudatused aitavad tagada, et head ideed liiguksid edasi ega hääbuks igapäevatöö keerises. Saatejuht on Helen Klettenberg.
15.00–16.00 “AI faktor”
“AI faktor” võtab vaatluse alla tehisintellekti kasutamise kinnisvaras. Stuudios on R8 Technologies kaasasutaja ja tehnoloogiajuht Siim Täkker, kelle lahendused aitavad suuri ärikiniisvarahooneid. Räägime, kuidas AI suudab büroohoonete ja kaubanduskeskuste süsteeme efektiivsemalt juhtida, millised on kinnisvarasektori suurimad barjäärid uute tehnoloogiate kasutuselevõtul ning milline on kinnisvara ja AI omavaheline tulevik. Saatejuht on Mart Valner.
17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”
Septembri alguses räägime Äripäevas ikka rahast ja rikkusest, sest siis ilmub Rikaste TOP. Pudrumägedest ja piimajõgedest räägime saates Urmas Sõõrumaaga. Kuna lõppeval nädalal said avalikuks sügisestel valimistel Tallinna piirkondades kandideerivad erakondade esinumbrid, võtame politoloogi Tõnis Saartsiga ette erakondade võimalused valimistel ning võrdleme analüüsivalt nimekirju. 13 aastat Ekspress Gruppi juhtinud Mari-Liis Rüütsalu paneb aasta lõpus ameti maha. Räägime temaga pidevalt ja kiiresti muutuvast meediaärist, Eesti meediamajade võimalusest ka edaspidi kasumit ja ühiskonda teenida ning sellest, kuidas on meediajuhil orienteeruda tänases keskkonnas, kus tulevikku varjab üpris paks teadmatuse udu.
Arvamusliidri saate panevad kokku Neeme Korv, Eget Velleste ja Lauri Leet.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
