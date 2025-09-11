Tagasi 11.09.25, 20:37 USA inflatsioon tõusis augustis Neljapäeval avaldatud andmed USA inflatsiooni kohta näitasid, et hinnatõus puudutab paljusid tarbijaid. Kiirenev inflatsioon raskendab ka Föderaalreservi jaoks intressimäärade langetamise plaani.

Föderaalreservi esimees Jerome Powell tõstis käesoleva aasta juuli lõpus taas lauale intressimäärade langetamise võimaluse.

USA investorid analüüsivad värskeid andmeid ning püüavad mõista, kui palju president Trumpi tariifid tarbijahindu mõjutavad ja mida see tähendab Föderaalreservi intressimäärade langetamise plaanide osas, vahendas Yahoo Finance.