USA inflatsioon tõusis augustis

Föderaalreservi esimees Jerome Powell tõstis käesoleva aasta juuli lõpus taas lauale intressimäärade langetamise võimaluse.
USA investorid analüüsivad värskeid andmeid ning püüavad mõista, kui palju president Trumpi tariifid tarbijahindu mõjutavad ja mida see tähendab Föderaalreservi intressimäärade langetamise plaanide osas, vahendas Yahoo Finance.
USA Föderaalreservi esimees Powell viitas reedel Jackson Hole'is peetud kõnes võimaluse langetada septembris intressimäärasid. Ta märkis, et baasprognoos ja riskide tasakaalu muutumine võivad õigustada keskpanga hoiaku kohandamist.
USA tarbijate inflatsiooniootused on tõusnud ning tarbijate kindlustunne langes esimest korda nelja kuu jooksul. Michigani ülikooli uuringute kohaselt hüppasid aastased inflatsiooniootused juuli 4,5 protsendilt augustis 4,9 protsendini.
