Advokaadibüroode TOP | Võiduks ei piisanud suurimast käibest ega kasumist

Edetabelis võetakse lisaks kasvule arvesse rohkem majandusnäitajaid. Nõnda ei saanud võitu ka suurima käibe ega suurima kasumiga advokaadibüroo.
Värskes advokaadibüroode TOPis on möödunud majandusaasta tulemuste alusel järjestatud 81 bürood. Võrreldes aastataguse TOPiga on esikolmikus kaks ja esikümnes neli uut nime.
Edetabel põhineb kuuel näitajal
- 2024. aasta müügitulu
- müügitulu kasv võrreldes 2023. aastaga
- 2024. aasta kasum enne makse
- kasumi kasv võrreldes 2023. aastaga
- rentaablus aastal 2024
- ettevõtte lisandväärtus töötaja kohta 2024. aastal
Iga näitaja põhjal reastati ettevõtted edetabelitesse, iga koht järjestuses andis kohale vastava arvu punkte. Kuue tabeli punktid liideti. Võitis kõige vähem punkte kogunud ettevõte.