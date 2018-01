Avalikud maksuotsused lööks õhu puhtamaks

Viljar Peep Andmekaitse inspektsiooni peadirektor Maksuotsuste avalikustamine teeks läbipaistvamaks ka maksuameti tegevuse Maksuotsuste avalikustamine puudutab otsapidi nii isikuandmete kaitset kui ka teabe avalikustamist. Kui võtta näiteks andmekaitse inspektsiooni praktika, siis ka meie avaldame oma otsused, nii vaideotsused kui ka ettekirjutused. Selle mõte on see, et järelevalveasutuse tegutsemine võiks olla läbipaistev, see, kuidas me seadust tõlgendame, avalik. Siin on üks nüanss, me avaldame ainult juriidiliste isikute andmeid, kui menetlusosaliseks on füüsiline isik, siis me tema nime ei näita. Loomulikult puhastame välja kõik muu ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud teabe, näiteks ärisaladused. Maksuotsuste avalikustamisega kaasneb kaks nüanssi, esiteks füüsiliste isikute suhtes langetatud maksuotsuste avalikustamine ei tundu praeguses õiguskeskkonnas mõistlik, Eesti ei ole Soome või Rootsi, kus kogu deklareeritud maksutulu on avalik – kui tulud ei ole avalikud, siis mis mõtet on avalikustada maksuotsuseid. Enne peaks olema kokkulepe üldistes baastingimustes. Ega peale Soome ja Rootsi ka mujal Põhjamaades deklareeritud tulud ei ole avalikud. Maksuotsustega on teine nüanss veel, need sisaldavad suuresti seda, mis on kaitstav maksusaladusega, viimase kohta võib kahtlemata teha erandeid, kui seadusandja on nii otsustanud. Näiteks ripuvad Eestis üleval ka riigimaksuvõlad. Kui maksusaladust tahetakse avalikustada, siis see arusaadaval põhjusel vajab seadusandlikul tasemel otsust. Igal juhul teeb otsuste avalikustamine vastava riigiasutuse tegevuse arusaadavaks ja läbipaistvamaks, tagab võrdsema kohtlemise ja on muidu ka mõistlik. Lihtsalt peab lahendama nüansid, mis puudutavad füüsiliste isikute andmeid ja maksusaladust, juriidiliste isikute andmeid ei loeta isikuandmeteks seaduse mõttes. Viljar Peep Andmekaitse inspektsiooni peadirektor

Maksu- ja tolliameti erimenetluse talituse juhataja Airi Jansen-Uueda sõnul võiks maksusaladuse avalikustamist teataval määral kaaluda küll. "Küsimus on siis selles, et kui maksuamet ongi tuvastanud, et isik on jätnud midagi tegemata, kas siis oleks mõistlik vastav otsus ka avalikuks teha," arutles Jansen-Uueda Äripäeva raadios.

"Ma võin tuua siia oma krediidivaldkonnast saadud kogemuse. Kui tahta olukorda erasektoriga võrrelda, siis krediiditingimustes on ka sageli kirjas, et nii kaua, kuni kõik on üksteise vastu ausad ja teevad asju lähtuvalt kokkulepetest, siis on kõik konfidentsiaalne. Aga kohe, kui osapool rikub lepingut või veel hullem, teeb seda tahtlikult, siis on sõjas kõik nii-öelda lubatud ja andmeid tohib avalikustada," selgitas ta.

"Miks ei võiks ka riik sarnast lähenemist kasutada, et kuni maksupettust või -kuritegu ei ole tuvastatud, siis seni hoitakse ka seda infot konfidentsiaalsena, räägitakse ettevõtjaga läbi, et ta oma tegevuse seadusega kooskõlla viiks, kuid kui näeme, et tegemist on siiski tahtliku pettusega, siis võiks ka riigil olla rohkem lubatud, näiteks maksuotsuse avalikustamise näol," rääkis Jansen-Uueda.

Ka Palts ei näe oma sõnul mingit suurt tragöödiat, kui selle läbi peaks laienema info, mis maksusaladuse alt lahti tuleb. "On ju meil konkurentsiamet, mis avaldab oma kodulehel oluliselt rohkem ärisaladusega kaetud infot, kui maksuamet seda mis tahes tingimustes teeks," rääkis Palts. "Miks me maksuasjadega ei saa käituda nii, nagu teistes ametites juba tehakse. Või kui tervet rehkendust ei jaksa, siis pool – avalikustame ainult maksuotsuse resolutiivosa, see on selline väike asi, aga keskkonda võiks aidata."

Resolutiivosa avalikustamine on ka kõik, millele rahandusministeerium seni on möönduse teinud, et võiks selle avalikustamist kaaluda. Üldiselt jäi rahandusminister Toomas Tõniste kojale saadetud vastuses seisukohale, et ettepanek kipub riivama nii ettevõtlusvabadust kui ka isikuandmete kaitse seadust ja vaide- või maksuotsuste terviklik avalikustamine tuleks vähemalt esialgu kõrvale jätta. Minister märkis, et isegi osaline avalikustamine tooks kaasa maksuhaldurite töökoormuse tõusu, ülemöödunud aastal tegi maksuamet näiteks ligikaudu 700 maksuotsust.

Rahandusministeeriumis on küll kohe-kohe kooskõlastusringile saatmas maksukorralduse seaduse muudatust, kuid sellesse eelnõusse ettepanek ei jõudnud. "Ettepanek on võrdlemisi värske ja selle üle tõesti jätkuvalt diskuteeritakse," ütles maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro, kelle kinnitusel ka juba sel või järgmisel nädalal vastavad kohtumised tulevad. Rahandusministeeriumist anti mõista, et tegemist ei ole niisama lihtsa muudatusega, vaid millegagi, mis puudutab rohkem kui üht valdkonda.

Viimati oli Eestis maksuotsuste avalikustamise mõttest juttu 2013. aastal, kui endine maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja ja tulevane rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov kirjutas Äripäevas arvamusloo, kus soovitas arveveskite atraktiivsuse vähendamiseks avalikustada jõustunud maksuotsused üle teatud summa juhul, kui on tuvastatud tahtlus. Maksukäitumise teadusuuringutele tuginedes ütles Jegorov, et sotsiaalsel stigmal on oluline roll maksupettuste ärahoidmisel.