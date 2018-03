Exxon loobus koostööst Rosneftiga

Ainult tellijale

Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu otsustas USA naftafirma Exxon lõpuks loobuda koostööprojektidest Vene riikliku naftafirmaga Rosneft. Viimase kinnitusel läheb lepingute katkestamine ameeriklastele kalliks maksma, kirjutab Reuters.

Exxon, mille eksjuhist Rex Tillersonist sai Donald Trumpi kabinetis välisminister, tõrjus seni süüdistusi, nagu oleks Rosneftiga 2014. aastal sõlmitud ühisettevõtted rikkunud sanktsioone. Veel eelmisel suvel sai Exxon selle eest ka 2 miljonit dollarit trahvi. Samuti oli Exxon siiani seisukohal, et sanktsioonid karistavad ennekõike USA ettevõtteid ja neist vabaneva turuosa haaravad teised riigid.

Exxoni teatel otsustati selle aasta jooksul taanduda kõigist ühisettevõtetetest, välja arvatud 90ndatel sõlmitud Sahhalini lepe. Aruandest selgub, et ettevõttele läheb see maksma 200 miljonit dollarit. Financial Times märgib, et see jääb siiski mugavalt miljardi dollari piiresse - nii suurt kahju oli Exxon kartnud Venemaalt lahkumise korral saada.