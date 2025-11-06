Proovivalimistel lokku löönud vaatlejad jäeti riigikohtus ukse taha

Riigikohus otsustas, et elektroonilise hääletamise salajasust ei ohustanud see, kui häälte lahtikrüpteerimisel kasutatud kiipkaardid olid dekrüpteerimise järel ilma turvakleebisteta. Tegemist oli siiski protseduuride rikkumisega.
Tehnoloogiaettevõtja Taavi Kotka ettepanek maksta ametnikele preemiaid erasektori loogika järgi vaid kindlalt paika pandud eesmärkide täitmisel võiks aidata kivi tagant välja riigi suured toppama kippuvad projektid.
„Neutra jaoks on jätkusuutlik kinnisvaraarendus olnud algusest peale põhimõtteline väärtus, mitte lihtsalt turutrend,“ tunnistab Neutra Grupi juht Kenneth Karpov. Seepärast lähtub Neutra kinnisvara arendades rahvusvaheliselt tunnustatud BREEAM-i ja LEED-i sertifikatsioonide nõuetest, et nende uute hoonete keskkonnamõju, energiakasutust ja sisekeskkonna kvaliteet vastaks kaasaja nõuetele.