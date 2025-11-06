Tagasi 06.11.25, 15:44 Proovivalimistel lokku löönud vaatlejad jäeti riigikohtus ukse taha Riigikohus jättis rahuldamata kaebused, mis olid esitatud kohalike omavalitsuste e-valimiste proovihääletusel kahtlustatud rikkumiste kohta.

Valimisjaoskond

Foto: Liis Treimann

Riigikohus otsustas, et elektroonilise hääletamise salajasust ei ohustanud see, kui häälte lahtikrüpteerimisel kasutatud kiipkaardid olid dekrüpteerimise järel ilma turvakleebisteta. Tegemist oli siiski protseduuride rikkumisega.