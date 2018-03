Tartu Mill mõisteti kohtus õigeks, Dulub ja Saar süüdi

Tasub teada Prokuratuur süüdistas Tartu Milli käibedeklaratsioonides valeandmete esitamises, mille tulemusena jäi riigile laekumata käibemaksu üle 1,2 miljoni euro. Süüdistuse järgi esitas Tartu Mill käibedeklaratsioonides valeandmeid 2012. aasta jaanuarist kuni 2013. aasta septembrini. Ettevõtte selleaegset ostujuhti Dulubi süüdistati kaheksaliikmelise kuritegeliku ühenduse, sh Saare kaasabil valeandmete esitamise organiseerimises. Kohtueelse menetluse raames kogutud tõendid viitasid sellele, et ühenduse liikmed kasutasid üle 30 variäriühingu, mille kaudu näidati tegelikult mittetoimunud tehinguid. Nende näilike tehingute eest koostati Tartu Millile võltsarveid, mille alusel kandis süüdistatav kuritegeliku grupi kontrolli all olevatele variäriühingutele raha. Sel viisil varjati tehinguid Tartu Milli ja tegelike teraviljamüüjate vahel. Süüdistuse järgi jõudis võltsarvete alusel üle kantud raha sularahana tagasi ühenduse liikmeteni, sh ostujuhini. Sularaha kasutati tegelikele teraviljamüüjatele vilja ja rapsi eest tasumiseks ning kuritegeliku ühenduse tegutsemise rahastamiseks, sh nende liikmetele tasumiseks.

Tartu Milli õigusnõustaja Ivo Raudjärv avaldas õigeksmõistva otsuse üle rahulolu. "Kui te oleksite olnud kogu selle kohtuprotsessi aja siin saalis, siis ei oleks see otsus teile üllatuslik," rääkis Raudjärv. "Tartu Mill on algusest peale ühtemoodi väljendanud ennast ja täpselt nii ka oli. Kuritegelik ühendus pani need teod toime."

Raudjärv ütles, et tegevus, millega Tartu Milli endine ostujuht Leonid Dulub oli seotud, oli Tartu Millile kahjulik. „Ei olnud mingit loogilist põhjendust, miks Tartu Mill oleks pidanud neid tegusid toime panema," lausus ta. "See, et kuritegeliku ühenduse tegudega seoti Tartu Mill, on täiesti kunstlik. Meie hinnangul on see ühe prokuröri isiklik soolo. Ja kui prokurör ajab täiesti arusaamatut jonni, siis nii on, et tuleb kohtus ära käia."

Tartu Milli juhatuse esimees Uuno Lausing ütles pressiteate vahendusel, et kohtu otsus oli õige, kuna ostujuht võttis juhatuse selja taga altkäemakse ning selle tõttu ei saa nuhelda tervet ettevõtet ja selle töötajaid.

Lausingu sõnul on Tartu Mill kannatanud kurjategijate ning prokuröri tegevuse tõttu nii rahalist kui ka moraalset kahju. Selle tõttu jäi ettevõttel ära suur välisinvesteering.

Lausing uskus 2014. aastal siiralt, et pärast skeemi autorite ülestunnistusi prokuratuur mõistab, et Tartu Mill on selles asjas kannatanu, kelle tagant on töötaja varastanud ja kahtlustusest Tartu Milli suhtes loobutakse. "Üllataval kombel läks aga teisiti," teatas Lausing.