Ettevõtja olgu valmis põhjendama naistöötaja väiksemat palka

Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kavandatav seadusemuudatus annab võimaluse riigil kehtivad praktikaid palga maksmisel muuta.

Jutt on siis soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõust, mis näeb ette naiste ja meeste võrdse palga riiklikku kontrolli. Kanteri sõnul on see vajalik esmalt ettevõtetele endile, sest "64% ettevõtetest puudub palgasüsteem, et inimesed teaksid, mille alusel palgad kujunevad". Ta lisas, et palgavahemikud on loogilised, kuid tööandja peab esmalt endale ära selgitama, kui suur palgavahe on ja millest see tuleneb.