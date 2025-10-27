Äripäev
  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 1000,7%9 645,62
  • Nikkei 2252,46%50 512,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,85
  27.10.25, 08:35

Eesti ettevõtete laenujääk kasvas pea 11%

Eesti ettevõtete laenude ja liisingute jääk kasvas septembris 13,1 miljardi euroni, mida on 10,6% rohkem kui aasta varem, teatas keskpank.
Pankade kasumlikkus alanes kolmandas kvartalis 1,2 protsendini, mis on viimase kümne aasta keskmise lähedal.
  Foto: Andras Kralla
Börsiuudised
  23.10.25, 08:39
Swedbanki üheksa kuu kasum langes 30%
Swedbanki selle aasta üheksa kuu puhaskasum Eestis oli 191,3 miljonit eurot. Eelmise aastaga võrreldes vähenes kasum 87,9 miljoni euro võrra.
Saated
  • 23.10.25, 10:42
Bigbanki finantsjuht: oleme Coop Pangast möödunud
Bigbanki finantsjuht Argo Kiltsmann rääkis, et kui mõned aastad tagasi olid Bigbank ja Coop Pank suhteliselt võrdses seisus nii portfelli kui kasumi poolest, siis nüüd on Bigbank konkurendist möödunud.
23.10.25, 08:30
  • 23.10.25, 08:30
SEB tulud ja kasum kahanesid
Tulemused jäid analüütikute oodatule pisut alla
Sarnaselt ülejäänud finantssektoriga oli Rootsi SEB panga kasum ja netointressitulu kolmandas kvartalis intresside langemise tõttu languses.
23.10.25, 08:25
  • 23.10.25, 08:25
Bigbank kasvatas kolmandas kvartalis intressitulu
Bigbanki kolmanda kvartali kasum vähenes pisut, kuid üheksa kuu kokkuvõttes kasvas kasum pea kümnendiku võrra. Panga intressitulu kasvas umbes 2%.
  20.10.25, 09:00
5G teenused on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks
Kui veel mõned aastad tagasi seostati 5G-d pigem tulevikutehnoloogia ja lubadustega, siis tänaseks on see muutunud praktiliseks osaks meie igapäevasest digielust. Kasutajate jaoks ei ole 5G enam lihtsalt kõrgem number mobiilside generatsioonide reas, vaid platvorm, millel toimivad teenused, mida peame iseenesestmõistetavaks – alates TV voogedastusest ja videokõnedest kuni nutikate koduseadmete ja pilvemängudeni.

Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Suur lugu
  • 25.10.25, 08:00
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
IKEA ostab Södralt Eesti ja Läti metsad.
Uudised
  • 26.10.25, 12:59
Nädala äriuudised: elutöö müük, IKEA hiigeltehing Eestis ja parimad palgamaksjad
Kotimaista omamärgibränd on müügil Prisma kauplustes Eestis
Uudised
  • 25.10.25, 17:00
Soome valitsus asub ohjeldama jaekettide omamärgitooteid
Kahju võib ulatuda miljarditesse
Ettevõjta Tõnis Kaasik (keskel).
Uudised
  • 26.10.25, 07:00
Tiit Vähi meenutab koostööd Tõnis Kaasikuga: ta ei olnud lihtsalt “roheline” keskkonnakaitsja
Suur intervjuu Kaasikuga
Piirivalvur uurib õhupalli, mida kasutatakse sigarettide salakaubana Leetu toimetamiseks. Valgevene salakaubavedajad kasutavad selliseid õhupalle sageli, et viia keelatud kaupa Euroopa Liitu.
Uudised
  • 26.10.25, 09:07
Leedu sulges õhupallide tõttu Vilniuse lennujaama
Lepingu kohaselt varustab Google Anthropicut kuni miljoni kohandatud Ironwood Tensor Processing Uniti (TPU) kiibiga.
24.10.25, 22:03
  • 24.10.25, 22:03
Alphabet hüppas pärast miljarditehingut Jaan Tallinna rahastatud AI-firmaga
Me üldiselt saame need inimesed, keda soovime, tõdes NabuMindsi personalijuht Janno Mängli IKT aastakonverentsil.
Uudised
  • 25.10.25, 15:12
IT-firmade TOPi esiotsa jõudnud ettevõte värbas aastaga 70 töötajat
5G võrk võimaldab sujuvalt striimida 4K ja 8K sisu ning võtta teleripildist parim.
  20.10.25, 09:00
5G teenused on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Imeliseks seitsmikuks tituleeritud ettevõtete seast lausa viis avaldavad alanud nädalal möödunud kvartali tulemusi.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Pankade kasumlikkus 10 aasta keskmise lähedal
EssenceMediacomi tegevjuht Olga Peresild
Olga Peresild: strateegiline efektiivsus võib muutuda kasvu piduriks
Monopoly lauamäng. Pilt on illustreeriv.
Maakler: kui kinnisvaraportaalide monopol jätkub, siis läheb veel palju hullemaks
Eesti ettevõtted Bolt, Spacedrip, Bikeep, Dipperfox ja Eesti-Austraalia Kaubandus-Tööstuskoda paistsid silma Uus-Meremaal Euroopa Liidu äriüritusel.
Raadiohommikus: mis äri ajab Bolt maakera kuklapoolel?
Hansabi tegevjuht Kristo Timberg
  • ST
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine
Turg andis nii mulle kui ka minu kolleegile Andrisele Lätist korraliku õppetunni, mida ükski raamatu lugemine ei anna: investori emotsioonid võivad osutuda kriitilisel hetkel tema vaenlaseks.
Ahnuse õppetund: mida teha, kui portfell kasvab mõne kuuga 64%
Dow Jonesi tööstusindeks lõpetas esimest korda ajaloos üle 47 000 punkti piiri.
Börsinädal Wall Streetil sai rekordirohke punkti
Dow, S&P 500 ja Nasdaq ületasid ajaloolised piirid
Kauplemisplatvormi Robinhoodi aktsia tõusis 3,7%.
Oodatust madalam inflatsioon kergitas krüptoaktsiaid
Euroopas oli eelmisel aastal kaitsesektori 20 suurima ettevõtte aktsiate mediaantootlus 94%, USA ettevõtetel oli see vaid 30%.
Euroopa relvatööstus kihutab USAst mööda: kaitsekulude buum tõukab aktsiaid kõrgesse lendu
Suur analüüs kõige ahvatlevamatest ettevõtetest
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga

Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
00:00
Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
00:00
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
Hommikuprogramm
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad kiiremini kui erasektoris
Hommikuprogramm
Ökonomist: avaliku sektori palgad kasvavad kiiremini kui erasektoris
Kas Peugeot’ mark ongi selline, nagu „Top Gearis“ räägiti?
Autojutud
Kas Peugeot’ mark ongi selline, nagu „Top Gearis“ räägiti?
1
Suur lugu
  • 25.10.25, 08:00
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
2
Uudised
  • 25.10.25, 17:00
Soome valitsus asub ohjeldama jaekettide omamärgitooteid
Kahju võib ulatuda miljarditesse
3
Saated
  • 24.10.25, 16:58
Eesti tõi Ukraina sõja tõttu oma kütusevaru kodumaale
Kriisi puhul läheb riigivaru müüki kõrgeima hinnaga
4
Uudised
  • 25.10.25, 15:43
Osa Louvre’i hinnalistest ehetest viidi Prantsuse Panka
5
Uudised
  • 24.10.25, 16:51
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
6
Uudised
  • 22.10.25, 16:42
Kütuseturu hinnasõda jätkub: Alexela ja Terminal teevad ka muutuseid

Viimased uudised

Uudised
  • 27.10.25, 08:35
Eesti ettevõtete laenujääk kasvas pea 11%
Pankade kasumlikkus 10 aasta keskmise lähedal
Uudised
  • 27.10.25, 06:00
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Arvamused
  • 27.10.25, 06:00
Maakler: kui kinnisvaraportaalide monopol jätkub, siis läheb veel palju hullemaks
Börsiuudised
  • 27.10.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Uudised
  • 26.10.25, 16:24
Raadiohommikus: mis äri ajab Bolt maakera kuklapoolel?
Arvamused
  • 26.10.25, 15:09
Olga Peresild: strateegiline efektiivsus võib muutuda kasvu piduriks
Uudised
  • 26.10.25, 12:59
Nädala äriuudised: elutöö müük, IKEA hiigeltehing Eestis ja parimad palgamaksjad
Uudised
  • 26.10.25, 11:11
Kaubanduskõnelused jätkuvad: Trump usub heasse kokkuleppesse Hiinaga
