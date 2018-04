Kajar Lemberi kriminaalasja uurimine on lõpusirgel

Kaks aastat kestnud Tartu endise abilinnapea Kajar Lemberi kriminaalasi koosneb 36 soodustuskelmuse juhtumist, asjas on üle 20 kahtlustatava, umbes 100 ülekuulatud tunnistajat ning enam kui 20 000 lehekülge materjale, kirjutab Eesti Päevaleht.

Peale selle kahtlustatakse Lemberit ka korruptsioonikuritegudes. Kriminaalasi on väidetavalt nii mahukas, et tavapärase ühe asemel tegeleb asjaga kaks prokuröri, kirjutab Päevaleht .

Keskkriminaalpolitsei pidas endise Tartu abilinnapea ja toonase Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimehe Kajar Lemberi kinni 2016. aasta 24. mail. Teda kahtlustatakse korduvas altkäemaksu võtmises ja soodustuskelmuses. Lemberile esitatud kahtlustus on muu hulgas seotud Raadi kinnistu, Tartu linna avalike tualettide paigaldamise ja linna eelarvest ühe äriühingu huvides raha kasutamisega. Samuti kahtlustatakse, et Lember võis eraäri ajamisel olla seotud ligi 850 000 euro ulatuses eurotoetuste väljapetmisega.

Lember on öelnud, et ajas linna asju alati ausalt ega tunne end milleski süüdi. Ta astus abilinnapea kohalt tagasi ligi kaks nädalat enne kinnipidamist, väites, et soovib keskenduda ettevõtlusele. Pärast vabanemist taandus ta ka erakonna aseesimehe kohalt ja astus parteist välja.

Loe Lemberi kriminaalasja uurimisest lähemalt tänasest Eesti Päevalehest.