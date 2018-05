Kas kodutee kasutamise eest raha nõudmine on õigustatud?

Aprillis paljastas Pealtnägija, et teeterroristiks nimetatud grusiinist ärimees ostab kokku elurajoonide teid ja veetrasse ning maksustab selle eest jõuliselt sadasid Eesti peresid.

1Partner Kinnisvara tegevdirektor Martin Vahter kommenteerib, et selline äritegevus on moraalselt küll sigadus, kuid seaduse järgi on õigus vara kasutamise eest raha küsida. "Absurdne on, et sama mees seda skeemi juba aastaid kasutab," märgib Vahter. "See näitab, et süsteemis on viga, mille riik on parandamata jätnud."