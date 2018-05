Pärnits: äkki on meie ettevõtjate maksukoormus liiga väike?

Mulle tundub, et ettevõtjad räägivad tihti maksudest stiilis "parem, kui ei peaks midagi maksma", leiab Guido Pärnits ja lisab: võib-olla peaks selle peale hoopis küsima, et äkki on ettevõtjate maksukoormus ikkagi liiga väike.

„Eesti ettevõtted on saanud elada ilma paljude mujal maailmas tuntud maksudeta, nagu ettevõtte tulumaks ja kinnisvaramaks. Need maksusüsteemid töötavad üle maailma väga edukalt, aga meie millegipärast arvame, et nii ei peaks olema,“ kritiseeris AS Mainor nõukogu esimees Guido Pärnits intervjuus ajalehele Pealinn .

Pärnitsa sõnul peaks Eesti maksusüsteemi astmeliseks muutma. „See, et ühese tulumaksu asemel viia sisse astmeline – ma ei saa aru, mis seal nii keerulist saab olla. Makse on ju tõstetud ja langetatud küll. Algul öeldakse kindlasti, et on paha.“ Ta selgitas, et nendest inimestest, kellega tema on rääkinud ei peaks keegi seda halvaks sammuks, kui näiteks tõsta seda eraisiku tulumaksu 20 pealt 25 protsendi peale.

Tema sõnul on selge, et me ei jõuagi väga kiiresti Põhjamaadele järele, sest majanduses ei liigu kõik asjad nii kiiresti. „Viiskümmend aastat nõukogude võimu on kindlasti jälje jätnud. Oluline on, et me ei jääks kinni dogmadesse,“ leiab ta. „Ka riik on mingil määral ettevõte, aga ükski ettevõte ei arene, kui ta ei võta laenu või kapitali sisse.“

See aeg, kus jõukust kasvatati betooni valamisega, on möödas, rõhutab Pärnits. Pigem peaks tema sõnul küsima, kas ka näiteks uute kaubanduskeskuste kerkimine muudab meie elu paremaks. Võrdsemas ühiskonnas on kindlasti inimesed õnnelikumad, lisab ta.

„Brutaalselt võiks öelda, et kui ettevõte ei suuda oma töötajale korralikku palka maksta, siis tuleks see ettevõte kinni panna; eks tuleb keegi, kes teeb seda asja paremini,“ ütles Pärnits.

