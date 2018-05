Kaalumisel idee: ümbrikupalga eest vastutus ka töötajale

Viimastel aastatel on kasvanud ettevõtjate hulk, kelle hinnangul makstakse Eestis ümbrikupalka üha rohkem, selgus kaubandus-tööstuskoja ettevõtjate seas tehtud küsitlusest.

„Probleemi kasvavast aktuaalsusest annab märku see, et üha vähem küsitlusele vastanutest hindab oma sektori puhul ümbrikupalga maksmist nulli lähedale. Pigem kasvab nende ettevõtjate osakaal, kes hindavad enda sektori ettevõtete makstud ümbrikupalga osakaalu kõrgemalt,“ nentis kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts küsitluse tulemusi kommenteerides.

Küsitluse tulemustest selgus, et endiselt peetakse kõige problemaatilisemateks sektoriteks ehitust, majutust ja toitlustust ning kunsti, meelelahutust ja vaba aega. „Esile kerkis ka veonduse ja laonduse valdkond, mille esindajatest 30 protsenti hindas oma sektoris ümbrikupalga maksmist lausa 31-50 protsendini väljamakstavast palgast,“ lisas Palts.

Maksuameti otsustav võitlus

Ka maksu- ja tolliameti peadirektori Valdur Laidi sõnul kinnitavad küsitlustulemused ümbrikupalga maksmisega seotud hoiakute halvenemist. „Tegutseme selle nimel, et suhtumine ümbrikupalkade maksmisesse oleks vähem soosiv ning inimesed tajuksid, et vaid tänu maksude maksmisele on meile kõigile kättesaadavad sellised teenused nagu pension, ravikindlustus ja haridus. Samas mõtleme kindlasti ka uute võimaluste peale, mis konkreetsetes valdkondades aitaksid fokusseeritult võidelda ümbrikupalga probleemiga,“ ütles Laid.

Uute lahenduste puhul pidas 68 protsenti küsitlusele vastanud ettevõtjatest oluliseks laiendada ümbrikupalgaga nõustumisel vastutust rohkem ka töötajatele. Kasvanud on nende ettevõtjate osakaal, kes hindavad endiselt efektiivseks ümbrikupalgaga võitlemise vahendiks tugevamate kontrollmeetmete kasutamist.

„Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on aastaid teinud koostööd maksu- ja tolliameti ning kaubandus-tööstuskojaga ausa maksukeskkonna nimel. Hoolimata sellest on meie tööstusharus makstavate ümbrikupalkade osakaal üks suuremaid,“ ütles liidu juht Verni Loodmaa ja lisas, et probleemist rääkimine aitab tagada ka nende tööstusharus ausa ja õiglase konkurentsi.

Kaubanduskoda korraldab oma liikmete seas ümbrikupalga-teemalist küsitlust 2014. aastast. Tänavu vastas küsimustikule 242 ettevõtjat.