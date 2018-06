airBaltic: saame esialgu hakkama ilma uute investoriteta

Strateegiline investor tuleks airBalticule kasuks, kuid praegu pole selle järele teravat vajadust, ütles Läti lennufirma peadirektor Martin Gauss.

Ühe suure aktsionäri lisandumine parandaks muidugi ettevõtte krediidireitingut ja lihtsustaks lennukipargi finantseerimist, vahendas lennutööstuse veebiväljaanne Air Transport World Gaussi sõnu. Praegu kuulub 80% ettevõttest Läti riigile ning 20% Taani ettevõtjale Lars Thuesenile. airBalticu juhtkond on varem pidanud potentsiaalsete investoritega läbirääkimisi, kuid 2017. aasta lõpus võeti paus. Gaussi sõnul on protsess jälle vaikselt käima lükatud.

airBaltic sõlmis mai lõpus leppe lennukitootjaga Bombardier, kes valmistab neile 30 CS300 tüüpi lennukit. Gauss rõhutas, et nad suudavad selle tellimuse eest maksta ilma uusi aktsionäre kaasamata: eelmine aasta oli airBalticule ajaloo kasumlikem, tänavused neli esimest kuud „näevad aga veel paremad välja“, kinnitas Gauss.

airBalticul on praegu kaheksa CS300 tüüpi lennukit ning 2019. aasta lõpuks loodetakse lennukiparki täiendada veel 12 sama mudeli võrra. Hiljuti sõlmitud lepingu alusel valmivatest uutest lennukitest kaks peaksid kohale jõudma samuti 2019. aastal ning 2024. aastaks peaksid käes olema kõik äsja tellitud uued õhulaevad. Lepingus on ka klausel, et pooled võivad tarneaegu üle vaadata.