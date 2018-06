Helsingi börsifirma lähedal investori õudusunenäole

Investeeringuobjekti pankrot ja raha kaotus on investori tõeline õudusunenägu, Helsingi börsil olev Tecnotree viis nad sellele eile väga lähedale, kirjutas Kauppalehti.

Teleoperaatoritele IT-lahendusi pakkuv Tecnotree on käinud juba aastaid kannatuste rada. Sel nädalal tundus sellele kiire lõpp saabuvat, kui ettevõtte omanik ja võlausaldaja, Ameerika Viking Acquisitions esitas ettevõtte kohta pankrotiavalduse. Tecnotree juhtkond teatas eile, et pankrotihagi on alusetu, sest ettevõte oli just selle aluseks oleva summa ära maksnud. Ja nii võttis Viking Acquisitions pärastlõunal oma pankrotiavalduse tagasi. Sellega lool aga vaevalt veel lõpp on.

Pankrotiavaldus ei tohiks kellelegi üllatusena tulla. Tecnotree on pikka aega esinenud kehvalt nii oma ettevõtmistes kui ka investeerimiskohana. Kui keegi on viimastel aastatel ettevõtte sendiaktsiat ostnud, siis on ta oma võimalikus rahakaotuses ise süüdi.