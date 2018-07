Taxify kolib uude majja

Aasta lõpus valmib Tallinnas Baltika kvartali kõrval uus büroohoone, mis saab sõidujagamisettevõtte Taxify uueks koduks.

„Kolimisplaanide praegune tärmin on tuleval aastal, hoone jääb täielikult Taxify kasutada ja teisi üürnikke sinna ei tule,“ on kõik, mida Taxifyst lõpuks soostutakse ütlema.

Taxify ise jääb uue peakontori plaanidest kõneldes tagasihoidlikuks. Algul õnnestub küll ettevõtte juhi Markus Villigiga intervjuu kokku leppida, kuid hiljem tunnistab ettevõtte kõneisik, et nende jaoks on plaanidest rääkida veel vara.

Samuti kolitakse välja praegusest kontorist, see tähendab samuti Vana-Lõuna tänaval asuvast Lutheri Masinasaalist, mida praegu jagatakse Äripäeva toimetusega. Uue hoone suurusest, investeeringute ja kolimisega seotud kuludest ning muudest eripäradest, nagu öeldud, Taxify praegu kõneleda ei soovi.

Praeguseks aegunud kinnisvarakuulutustest selgub, et algselt oli krundile kavas rajada Põhjala Maja nime kandev 6korruseline hoone, kuhu ka üürnikke otsiti. Toonase kava järgi pidi majja tulema büroo- ja kaubanduspinda üle 2700 ruutmeetri. Nüüd on kinnisvarafirma Kawe kodulehel kirjas, et hoone on mõeldud konkreetselt Taxifyle.

Igal juhul on tegemist prestiižse kohaga, kus üle õue toimetavad sellised iduettevõtted nagu Transferwise, Twilio Eesti ja teised.