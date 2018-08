Bauhof kuulub tänasest leedukatele

Äripäev 01. august 2018, 16:23

Täna omandas Maxima kaubandusketi omanikele kuuluv Leedu ettevõte ERMI Group MyInvest Estonia OÜ-lt Bauhof Groupi 100% osaluse, millega viidi lõpule ostutehing vastavalt eelnevalt allkirjastatud lepingule.

Bauhof Groupi omandamist finantseeriti ERMI Groupi omavahendite ja Vilniaus Prekybalt saadud laenu abil. ERMI Groupi täiendava laienemisega Baltikumis otsustati suurendada ettevõtte lubatud aktsiakapitali, mille suurus on nüüd 10,5 miljonit eurot.

"Ennekõike toob ühinemine kasu meie klientidele, võimaldades laiendada tootevalikut veelgi ning pakkuda soodsamaid hindasid. Samuti toob ettevõtete ühinemine kaasa mõlema ettevõtte seniste parimate praktikate jagamist, millest samuti klientidel on ainult võita," ütles ERMI Groupi tegevdirektor Marijus Kriščiūnas.

Bauhofi müügitulu oli 2017. aastal 97 miljonit eurot ning ettevõte puhaskasum oli 3,1 miljonit eurot. Bauhofil on Eestis 13 poodi ja 450 töötajat.

Ermitažas on üks Leedu suurimaid sisekujundus-, aiatoodete ja ehitusmaterjalidega tegelevaid jaemüügikette. Ermitažase 2017. aasta müügitulu oli 85,7 miljonit eurot ning puhaskasum 2,2 miljonit eurot. Ermitažasel on Leedus 9 poodi ja 690 töötajat. Ermitažas kuulub kontsernile Vilniaus Prekyba Group, mis on üks suuremaid kaubandusettevõtteid Baltikumis ning Kesk- ja Ida-Euroopas. Eestis kuulub ettevõttele Maxima poekett.