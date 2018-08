"Tallinnas pole enam ühtegi vaba ehitusmeest"

Ehitusbuumi tõttu on Eestis praegu koju remondimeest leida ülikeeruline - järjekorrad on pikad ning hinnad laes, nentis 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter.

Vahteri sõnul on kogu ehitusturg suuremate projektidega kinni ning väiksemaks korteriremondiks ehitusmeest leida pea võimatu. "Väikeehitajad on alltöövõtuga kaubanduskeskuste, korterelamute ja ärimajade ehitamisega kinni ega taha pisi- või üksikuid töid ette võtta. Neile on tasuvam teha suuri objekte, kus leib on pikk ja kindel," ütles Vahter.

Kui osta praegu remontivajav korter, siis peab tema sõnul varuks olema kas tuttav ehitusmees või endal kuldsed käed. Ta lisas, et ka kulud on suure nõudlusega tõusnud.

Vahteri sõnul on töömeeste tunnihinnad paari aastaga 30-40 protsenti kerkinud. "Suure nõudlusega on ehitajate seas rohkem diletante ja palju kvaliteedikõikumist. Kindlasti on seis parem kui 2000ndate lõpus, kus müüri võis laduda ka kogemuseta inimene. Siiski võib ka praegu sama uusarenduse eri korterites näha kvaliteedierinevusi - ühe brigaadi tehtud seinad on sirgemad kui teisel," kirjeldas Vahter.

"Ehitajate kriis puudutab siiski peamiselt eraisikuid, kes tahavad remontida üht korterit. Suuremate objektide puhul ei ole ehitajate puudus nii terav. Suurehitajate alltöövõtjad kasutavad tööjõu rendifirmasid, kes toovad töökäsi sisse Poolast, need omakorda toovad odavat tööjõudu sisse Ukrainast," lisas Vahter.