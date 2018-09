Minister tahab riigireeturilt võtta kodakondsuse

Äripäev 06. september 2018, 14:11

Justiitsminister Urmas Reinsalu tahab täiendada riigikogus menetletavat seadust sättega, mis lubaks riigireeturilt võtta ära naturalisatsiooniga omistatud kodakondsus.

Reinsalu saatis täna riigikogu õiguskomisjonile kirja, milles tegi ettepaneku täiendada menetluses olevat riigireetmist tõkestavat seadust sättega, et Eesti Vabariigi naturalisatsiooni korras omistatud kodakondsus võetakse ära isikult, kes on toime pannud riigireetmise või osaleb terroristlikus tegevuses.

Reinsalu hinnangul on see elementaarne, et isikutelt, kes on kodakondsuse saamisel andnud vande Eesti Vabariigile ja reedavad seda vannet, võetakse kodakondsus ära. Kodakondsust ei saa ära võtta isikult, kes on omandanud Eesti kodakondsuse sünniga.

Eile teatas riigiprokuratuur, et kaitsepolitsei vahistas kaks meest, keda kahtlustatakse riigireetmises. Vahi alla võeti kuriteo toimepanemise ajal kaitseväe peastaabis ohvitserina töötanud Deniss Metsavas ja tema isa Pjotr Volin.