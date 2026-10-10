Kunstnike liidu päästeoksjon lõppes 2,3 miljoni euroga. “Saame nüüd tasuda kohustused ennaktempos”

Eesti Kunstnike Liidu (EKL) toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Lisaks tähendab tulemus, et liit saab tänu oksjonile katta petuskeemist tekitatud kahjud ennaktempos.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas kirjeldas maarin ektermann ootusi ületanud oksjonitulemust ja milliseid kohustusi saab liit nüüd ennaktempos tasuda;
- millised teosed ja kunstnikud püstitasid oksjonil hinnarekordeid ning kuhu suunatakse ülejäänud tulu pärast kahjude katmist.