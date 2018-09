Danske premeeris töötajaid keset rahapesuhoiatusi

Ainult tellijale

Äripäev 11. september 2018, 12:00

Samal ajal kui Danske Eesti haru puudulikule kontrollile rahapesu üle tähelepanu juhiti, said Danske Eesti töötajad preemiat, kirjutab Berlingske.

Panga juhtkond nii Eestis kui ka Taanis oli saanud mitu karmi hoiatust, et läbi Eesti haru on liikunud kahtlaste klientide kahtlane raha, millega on pank tõenäoliselt rikkunud rahapesu vastaseid reegleid. Sellele vaatamata said panga töötajad preemiat, sealhulgas töötajad, kes vastutasid just nimelt nende klientide ja mitteresidentide portfellide eest, vahendab Berlingske.

Berlingske allika sõnul oli preemia ühe kuupalga suurune ja sellist preemiat makstigi Danskes tavaliselt kord aastas kevadel. Tolle preemia ajastus paistab aga teravalt silma, sest just 2014. aasta kevadel oli kohalik juhatus ja ka Kopenhaageni kõrgem juhatus saanud hoiatuse, et Eesti harus on tõenäoliselt raha pestud. 2013. aasta detsembris oli vilepuhuja teada andnud kahtlastest klientidest, kellel on seosed Venemaa salateenistusega ja Venemaa president Vladimir Putini perekonnaga. 2014. aasta veebruaris oli kahtlasele rahale tähelepanu juhitud ning viidatud, et Eesti panga töötajad peitsid teadlikult kahtlasi kliente. Sellele vaatamata said töötajad märtsis preemiat.

Kopenhaageni ärikooli professor Ole Risager ütles, et see tõik ilmestab Danske kultuuri. „See näitab, et pank kiitis heaks kõik pingutused, mis tehti Eesti harus ja mitteresidentide osakonnas ning pank ei võtnud tõsiselt neid probleeme, mis seoses rahapesuga olid kerkinud,“ ütles ta.